«Всё парит, а дело к зиме»: в Новосибирске затянулся ремонт теплосетей — гуляем между окопами Левобережья

Участки огорожены по-разному: бетонные блоки, предупреждающие знаки, сетки, заборы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Несмотря на то, что в Новосибирске уже ждут снег, на теплотрассах левого берега до сих пор не окончен ремонт, а жители города продолжают жаловаться на разрытия, перекрытые проезды и проходы, отсутствие горячей воды и отопления. Как сейчас выглядят перерытые участки, где вышли все сроки завершения работ и когда их все-таки закончат — в фоторепортаже НГС.

Разрытия на левом берегу

Рядом с Новосибирским колледжем пищевой промышленности и переработки открыт огромный участок теплосетей Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Возле Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки на улице Планировочной до завершения ремонтных работ, похоже, еще далеко: к табличке с надписью «Опасность» периодически подходят люди и заглядывают в разрытую пропасть с трубами внизу.

У учащихся колледжа удлинилась дорога на остановку Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Проходящий мимо мужчина на вопрос, известно ли, когда обещают завершить работы, только тяжело вздохнул и махнул рукой, показывая, что уже и не надеется на это.

— В сентябре разрыли. Это не особо мешает, но только путь на остановку был короче, а теперь приходится делать крюк, — заметил студент колледжа Никита Федоренко.

На улице Пермитина проезд открыт для одной машины, вторая полоса еще не отремонтирована Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На улице Пермитина недалеко от пересечения с Ватутина еще остаются ремонтные знаки, но проезд уже открыли так, что может проехать одна машина. Вторая полоса остается не заасфальтированной и перекрыта сеткой.

Дворник этого участка сказал журналистам НГС, что это место было перекрыто в течение полутора месяцев. А проезд, по словам местных жителей, открыли около трех дней назад.

На Котовского должны были закончить ремонт к 15 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На улице Котовского, в том числе возле дома №40/1, не один разрытый участок, а четыре. Все они относятся к одному объекту: центральной тепловой подстанции (ЦТП). Работников на них при этом не видно, в общей сложности журналисты НГС насчитали четыре человека.

Возле ЦТП размещен паспорт объекта, в котором говорится, что номер этой подстанции 29-й, протяженность участка — 721 м, длина заменяемого трубопровода — 3 419 м.

На большом объекте журналисты НГС обнаружили только четырех рабочих Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Дата начала работ — 20 июня 2024 года, окончания — 15 октября 2024 года. Уже неделю назад все должно было быть сделано.

— Надо было с самого начала лета заниматься этими трубами, а они позже начали. Разрыли все кругом. И сейчас некоторые люди жалуются на то, что у них нет горячей воды, — рассказала жительница улицы Галина.

По этим трубам новосибирцы добирались до дома над огромной ямой Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Другой житель микрорайона Иван Баянов тоже отметил, что всё разрыто, а работников особо не видно.

— Трубы и перекрытия то привозили, то увозили. А если и делают, то так паскудно: возле Ленинского рынка сделали и заасфальтировали, а уже ямы, ухабы появились, — говорит он. — Мы как беспризорники: нигде не пройти. Долго не было воды, примерно полмесяца, — ни горячей, ни холодной, потом включат ненадолго и опять выключат. И зимой разрывали много раз. Делают так, лишь бы отвязались, недобросовестно.

Улицу Котовского, по словам местных жителей, разрыли в июне Источник: Александр Ощепков / NGS.ru Детская площадка на Котовского оказалась над пропастью Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Еще один местный житель, Геннадий, добавляет, что на днях из-за этого собиралась инициативная группа жителей.

— Одна женщина рассказала, что у них на 12 этаже нет ни горячей, ни холодной воды. В лицей теперь неудобно ходить из-за этих разрытий — кругами обходят. С конца июня можно было уже все сделать, а они неизвестно, когда закончат, в каком году, — возмутился он.

Петропавловская является наиболее протяженной разрытой улицей из тех, которые объехали журналисты Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На улице Петропавловской остается, пожалуй, самый протяженный разрытый участок. Но именно на нем видна активная работа и людей, и техники.

— Бардак тут, дурдом полный месяца полтора уже. Уже обещанные сроки прошли, по-моему, — говорит мужчина, обходя выведенные на тротуар трубы по пути в магазин за молоком.

Где еще остаются проблемы с теплосетями

Пока трубы на улице Петропавловской проходят, в том числе, по тротуару Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Впрочем, страдает не только Левобережье. Читатель НГС рассказал, что в доме на улице Трикотажной, 52 в начале октября пытались запустить отопление в домах в авральном режиме и тоже раскопали участок.

— А вода все льется. Видимо, где-то еще утечка, техника понадобилась в другом месте и бригады уехали. Всё парит, а дело к зиме идет, — обеспокоенно написал он в редакцию.

Именно здесь в январе 2024 года произошла масштабная авария Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Об этом же сообщает и читательница Яна: по ее словам, вода стоит в подвалах.

— Рядом разрыли и ничего не делают. Впереди морозы и, если сейчас не доделают, то потом мы рискуем остаться в мороз без отопления, — переживает она.

Яна рассказала и о проблеме по другому адресу — на проспекте Дзержинского, 71, где, по ее словам, тоже произошла какая-то авария.

Так выглядит разрытие по адресу Трикотажная, 52 Источник: Читатель НГС











Читательница Надежда сообщила об аварии на теплотрассе в лесу возле дома по адресу Сухарная, 78.

— Уже неделю в лесу течет откуда-то горячая вода. Мы и в ЖЭУ обращались, и в 051. Сказали, что бригада выезжала 17 октября, но ушла, потому что не их территория. Но почему не передали тому, к кому относится эта территория, не понятно. Это же ненормально, что рядом с домом течет горячая вода, — недоумевает женщина. — А если там совсем прорвет, провал образуется или фонтан забьет?

Что говорят в СГК

В пресс-службе СГК журналисту НГС ответили, что на улице Пермитина восстановление благоустройства завершится до 28 октября. На Планировочной завершают работы по техперевооружению трубопровода к концу этой недели, а благоустройство — к середине ноября.

— На Котовского работы по технологии планируется завершить до конца месяца, первичное благоустройство — в ноябре 2024 в зимнем варианте, полное благоустройство — весной 2025, — заверили в компании. — На Петропавловской работы по технологии планируется завершить до конца октября, первичное благоустройство в зимнем варианте выполним в ноябре. По Трикотажной, 52 направим бригаду для обследования.

На улице Сухарной, по информации СГК, дефекта нет — просто производится откачка стоячей дождевой воды в теплокамере. По поводу случая на проспекте Дзержинского в компанию обращений не поступало.