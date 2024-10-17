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Город Смерть в суде и возвращение киллера ОПГ Трунова: главные события 16 октября в Новосибирской области

Смерть в суде и возвращение киллера ОПГ Трунова: главные события 16 октября в Новосибирской области

НГС выбрал пять самых интересных новостей

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Утро жителей левого берега началось с огромных пробок

В городе ежедневно происходят десятки событий, уследить за которыми просто невозможно. Поэтому редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей, которые произошли 16 октября.

Адская пробка: на Димитровском мосту закрыли две полосы в сторону правого берега — как город это пережил

Утром 16 октября на Димитровском мосту перекрыли еще одну полосу для ремонта. Для проезда машин осталась лишь одна. Это вызвало коллапс на дорогах левобережья. Такое решение директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов объяснил погодой: в выходные придут холода, которые помешают ремонту.

«Тело еще в зале лежит»: новосибирец умер в здании суда — он пришел на апелляцию

В Новосибирском областном суде в зале заседаний скончался Вячеслав Брюханов, подсудимый по делу о подделке долларовых купюр. Как сообщил источник НГС, мужчине стало плохо сегодня около 9 утра. В 09:30 врачи констатировали смерть.

Владелец «Сибирского Гиганта» купил новосибирский аквапарк — компания его помощницы заплатила более 2 млрд

Владелец группы «Сибирский Гигант» через компанию своей помощницы купил долги новосибирского аквапарка. Фактически весь имущественный комплекс теперь принадлежит Александру Манцурову. Он получил бизнес за две недели до громких арестов.

Вышел раньше: киллер труновской ОПГ вернулся в Новосибирск — он был осужден на 17 лет

В Новосибирск вернулся штатный киллер ОПГ Трунова Дмитрий Буоль. Об этом НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. В 2011 году Новосибирский областной суд приговорил его к 17 годам заключения за участие в преступном сообществе, убийства, хранение оружия и т. д. Выйти досрочно он смог, отслужив на СВО снайпером.

«Забрали велосипед, начали душить»: жители села под Новосибирском обвинили двух детей в беспределе — их мама заявила о травле

В селе Толмачево и поселке Пригородный Простор третий год между соседями идет конфликт. Большая часть жителей уверяет, что их жизнь превратили в ад двое братьев-беспредельщиков 11 и 13 лет. Мама мальчиков, наоборот, говорит, что соседи преувеличили ситуацию ровно вдвое — ее семья давно стала жертвой травли. Корреспондент НГС пообщалась с обеими сторонами конфликта.

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Комментарии
1
Гость
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НГС, срочно возъмите интервью у Хасана Ганеева. В связи с появлением Боуля что он будет делать? Много платить? Скрываться? Или попробует примириться?
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