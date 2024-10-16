«Забрали велосипед, начали душить»: жители села под Новосибирском обвинили двух детей в беспределе — их мама заявила о травле

Соседи семьи наперебой жалуюся на братьев-беспредельщиков, которые воруют велосипеды и обижают детей. Мама мальчиков утверждает, что полтора года просила у органов опеки устроить ее сына в спецшколу, но получала отказ Источник: Город Обь Онлайн / vk.com











В селе Толмачево и поселке Пригородный простор под Новосибирском третий год разворачивается соседский конфликт, который сложно описать однозначно. Большая часть жителей уверяют: их повседневную жизнь превратили в ад дети-беспредельщики. Двое братьев 11 и 13 лет нападают на сверстников, дерутся и воруют. В ответ мама мальчиков говорит: жалобщики преувеличили ситуацию ровно вдвое, ее семья давно стала жертвой травли со стороны «добродетельных» соседей. НГС выслушал обе стороны конфликта.

«Что-то украли? Ищите у Л.»: версия соседей

Большая часть жителей Пригородного простора, с которыми нам удалось поговорить, описывают ситуацию очень похоже: два, а то и три года назад их жизнь фактически превратилась в ад. Виноваты в этом якобы двое мальчиков — братья Л. Хуже того, мальчикам нет и 14-ти лет, а значит, полиция против юных беспредельщиков бессильна.

— Они воруют вещи. Велосипеды, какие-то мелочи. Иногда берут такую ерунду, что становится понятно: взяли лишь бы украсть, — говорит жительница Пригородного простора Елизавета (имя изменено по просьбе женщины). — Лично у нас крали велосипед сына, который явно был им не по размеру, они его забрали и по дороге бросили. Я заявление писать не стала, потому что они маленькие. И нам, говорят, еще повезло: года два или три назад они сняли с ребенка штаны. Не знаю, с какой целью, но вряд ли с какой-то хорошей.

Похожим образом описывают похождения братьев и другие жители:

— У нас принято оставлять возле таунхаусов свое добро, и если происходит кража, соседи после очередного эпизода пишут — у Л. поищите. Ну и [там и] находят, — говорит жительница поселка Пригородный простор Инна. — На прошлой неделе эти мальчишки поймали 10-летнего мальчика, забрали велосипед, начали душить его и раздевать. Мама написала заявление — Следственный комитет среагировал [на него] именно вчера (15 октября).

Недетские шалости нередко попадают в объективы камер наблюдения Источник: Город Обь Онлайн / vk.com

По словам Елизаветы, мамы из Пригородного простора неоднократно пытались поговорить с мамой братьев Марией Л., но это оказалось бесполезно:

— Конечно, сначала мы пытались с ними говорить, но это не помогло, — утверждает женщина. — Это неблагополучная семья. Мама пьет, бабушка тоже. Поэтому мы начали писать заявления. В полицию, в прокуратуру… все бесполезно.

«Два года просила отправить его в спецшколу»: версия мамы

НГС связался с мамой мальчиков, Марией Л. Женщина рассказала: ее старшему сыну 13 лет, младшему — 11, есть еще маленькая дочка. По словам Марии, ситуацию соседи раздули ровно вдвое, а заодно забыли сообщить о важном факте: они уже два года травят Марию и ее сыновей и распространяют о семье откровенную ложь (слова о пьянстве, говорит многодетная мама, как раз являются неправдой).

— Старший сын постоянно бедокурит, не буду этого скрывать. У него ОВЗ, с ним психологи работают. Он будет учиться в спецшколе: я от всей ситуации, честно говоря, тоже устала, — рассказала женщина. — А на младшего сына наговаривают. Просто начали унижать и оскорблять всю нашу семью полностью — везде, во всех соседских чатах. Поливают грязью меня, мою пожилую мать, отца детей. Сегодня младший сын подрался в школе, потому что мальчик ему орал: «Чтоб твоя мать сдохла в кювете».

На учете в ПДН состоят оба брата, но, по словам Марии, младший из мальчиков виноват только в том, что гуляет рядом с братом:

— Каждый раз, когда мой старший сын совершал какие-либо кражи, младший просто рядом стоял. И вот за это его поставили на учет, сказали, что нечего рядом было стоять, — утверждает Мария.

Недавно, по словам как жителей Толмачева и Пригородного простора, так и Мария Л, братья украли у ребенка газовый баллончик и биту Источник: Город Обь Онлайн / vk.com











В том, что соседский конфликт развился до таких масштабов, что потребовалась помощь СК, прокуратуры и журналистов, Мария Л. винит полицейских и сотрудников опеки: она давно поняла, что не справляется с подростком с особенностями ментального здоровья, и просила конкретную помощь, но не получала ее.

— Я полтора года стучалась в закрытые двери. Просила, чтобы сына отправили учиться в спецшколу, но никто ничего не делал. […] На моего сына написано 16 заявлений, и вот мне сказали, что написали 17-е. Это и в полицию, и в прокуратуру, — утверждает Мария Л. — Я просила в школе, из школы меня отправляли в ПДН. Из ПДН — в органы опеки. Там мне сказали: можете отказаться от своих детей. Извините, какая нормальная мать может отказаться от своих детей?! Никто ничего не делал, потому что ждали, пока моему сыну исполнится 14 лет, чтобы просто посадить его на «малолетку» и успокоиться.

НГС направил запросы в пресс-службу регионального главка МВД и отдел опеки по Новосибирскому району, чтобы узнать, как давно соседи жаловались на братьев Л. и уточнить, действительно ли их матери больше года отказывали в помощи с устройством сына в спецшколу.