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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста «Ловим погоду»: почему асфальт на Димитровском мосту укладывают в будни — ответ властей

«Ловим погоду»: почему асфальт на Димитровском мосту укладывают в будни — ответ властей

В Новосибирске Димитровский мост решили успеть отремонтировать до выходных

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23 комментария

На временное решение потратят около 20 миллионов рублей

Уложить асфальт сразу на две полосы Димитровского моста именно в рабочие дни решили из-за погоды. Об этом сообщил сегодня, 16 октября, директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов. На выходных, по его словам, ожидается похолодание.

В итоге до 18 октября по Димитровскому мосту в сторону правого берега можно проехать только по суженной полосе справа.

— Мы сейчас ловим погоду. Это объективная реальность. И подрядчик, который вышел сейчас, он готов. У него развернуты мощности. Мы приносим гражданам извинения. Но мы просто подстраиваемся под существующие условия. К выходным будет понижение температуры, поэтому делаем это сейчас. Контракт заключают сегодня. Он вышел раньше, потому что понимает важность этих работ, — подчеркнул Сергей Эпов.

На временное решение потратят около 20 миллионов рублей. Ремонтировать Димитровский мост будут полноценно в следующем году в апреле.

Сегодня, 16 октября, из-за перекрытия уже двух полос в сторону правого берега Димитровский мост стоит в огромной сплошной пробке. Мы ведем онлайн-трансляцию с дороги.

Открыть полноценное движение по Димитровскому мосту могут уже на следующей неделе.

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Димитровский мост Ремонт Димитровского моста Ремонт моста Мост Перекрытие
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Комментарии
23
ruterist
38 минут
не то ловят, казнакрадов нужно ловить
Zemb
4 минуты
а потраченные 20 лямов, на временное решение....НУЖНО повесить на Толика.
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