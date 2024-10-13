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Новосибирскую область засыпает снегом

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Город Первый снег и ночные взрывы: главные события в Новосибирской области за 12 октября

Первый снег и ночные взрывы: главные события в Новосибирской области за 12 октября

НГС выбрал пять самых интересных новостей дня

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1 комментарий

Холод и первый снег стали одними из главных событий дня

Через наши ленты ежедневно проходят сотни новостей. Уследить за всем невозможно — какие-то события точно останутся незамеченными. Поэтому НГС выбрал пять самых главных новостей, которые произошли в Новосибирске 12 октября.

До сих пор разбирают завалы: в Новосибирске ночью произошел крупный пожар — сгорело трехэтажное здание

В ночь на 12 октября на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска загорелось четырехэтажное брошенное здание. Огнем охватило четыре тысячи квадратных метров. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать только спустят 3,5 часа.

Трасса встала из-за гололеда: Новосибирскую область засыпает снегом — холодные фото

12 октября на Новосибирскую область обрушился холод. В некоторых районах региона выпал снег. На трассах образовался гололед, который привел к авариям. Сам Новосибирск снег пока не задел.

«Тряхнуло в квартире»: на Плющихе жители испугались взрывов — у машин сработала сигнализация

На Плющихинском жилмассиве ночью местные жители услышали несколько взрывов. По их словам, взрывы произошли во дворе дома на Татьяны Снежиной, 21. От громких звуков у всех машин сработали сигнализации, а некоторые новосибирцы отметили, что их тряхнуло в квартирах.

Сильный порыв ветра: на стройке в Новосибирске сорвалась люлька

Из-за сильного ветра на стройке здания в ЖК 19/56 сорвалась люлька. Как рассказал НГС руководитель отдела продаж проекта 19/56 Ренат, в люльке никого не было, когда она наклонилась. Угрозы жизни и здоровью как сотрудников объекта, так и жителей соседних домов нет. Работы временно приостановлены.

Новосибирцы смогут наблюдать самую яркую комету века — как ее найти на небе

К Земле максимально приблизится комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), из-за чего станет хорошо видна в небе над Новосибирском. Ее можно будет наблюдать примерно с 18:30 вечера на протяжении двух-трех недель невооруженным глазом. Отметим, что эта комета стала рекордсменкой по яркости за последние 25 лет.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
1
Гость
17 минут
снег это хорошо !!!
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