Новосибирцы смогут наблюдать самую яркую комету века — как ее найти на небе

Ее можно будет наблюдать примерно с 18:30 вечера на протяжении двух-трех недель невооруженным глазом. Однако для этого нужно учесть несколько условий. Для наблюдения необходим открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа. Кроме того, небо над западной частью горизонта должно быть ясным, без дымки. Специалисты планетария советуют искать комету с помощью простого бинокля.