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Наука Новосибирцы смогут наблюдать самую яркую комету века — как ее найти на небе

Новосибирцы смогут наблюдать самую яркую комету века — как ее найти на небе

Ее можно будет наблюдать невооруженным глазом

1 041
13 комментариев

Комету будет видно две-три недели

Сегодня, 12 октября, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) максимально сблизится с землей, из-за чего станет хорошо видна в небе над Новосибирском, сообщили специалисты Большого новосибирского планетария.

Ее можно будет наблюдать примерно с 18:30 вечера на протяжении двух-трех недель невооруженным глазом. Однако для этого нужно учесть несколько условий. Для наблюдения необходим открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа. Кроме того, небо над западной частью горизонта должно быть ясным, без дымки. Специалисты планетария советуют искать комету с помощью простого бинокля.

Комету C/2023 A3 впервые заметила китайская обсерватория Цзыцзиньшань в январе 2023 года. Как сообщает «ТАСС. Наука», эта комета стала рекордсменкой по яркости за последние 25 лет.

Ранее в небе над Новосибирском появлялось северное сияние.

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Комментарии
14
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
31 минута
Пазырила щяс филим : Комбинат "Надежда" нндаужжж... Слухаю песню с фильма Krec — Так Бывает У Неё На Сердце Лёд
Гость
28 минут
Вот в 96 году была комета! Ее и без бинокля было отлично видно, потрясающее было зрелище
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