Новосибирцы смогут наблюдать самую яркую комету века — как ее найти на небе

Сегодня, 12 октября, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) максимально сблизится с землей, из-за чего станет хорошо видна в небе над Новосибирском, сообщили специалисты Большого новосибирского планетария.
Ее можно будет наблюдать примерно с 18:30 вечера на протяжении двух-трех недель невооруженным глазом. Однако для этого нужно учесть несколько условий. Для наблюдения необходим открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа. Кроме того, небо над западной частью горизонта должно быть ясным, без дымки. Специалисты планетария советуют искать комету с помощью простого бинокля.
Комету C/2023 A3 впервые заметила китайская обсерватория Цзыцзиньшань в январе 2023 года. Как сообщает «ТАСС. Наука», эта комета стала рекордсменкой по яркости за последние 25 лет.
Ранее в небе над Новосибирском появлялось северное сияние.