НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

с-в.

 752мм 60%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду октября

Нашли маньяка через 15 лет
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Депутаты против тарологов
Недоступная госипотека
Как не заболеть циститом
Новости в Telegram
Осень Зелено-малиновый свет: северное сияние озарило новосибирское небо — завораживающие видео

Зелено-малиновый свет: северное сияние озарило новосибирское небо — завораживающие видео

Северное сияние в Новосибирске сняли на видео

242
Написать комментарий

Яркие краски сибирского неба

Новосибирский астрофотограф снял яркое полярное сияние под Новосибирской областью. Небо озарилось яркими цветами — зеленым, оранжевым, малиновым сегодня 11 октября.

Новосибирскую область накрыла мощная магнитная буря — её сила доходила до уровня G4. Это явление было вызвано мощной вспышкой на Солнце, которая привела к выбросу плазмы в направлении Земли.

— Сегодня ночью была очень мощная буря, значительно сильней той, что я снимал с 7 на 8 октября. И все было бы здорово, если бы не облака, — отметил Алексей Поляков.

Смотрим на завораживающие кадры от новосибирского астрофотографа.

Ярчайшие краски!

Полярное сияние было замечено по всей России.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Mystaya,38

Lora,30

Elena,55

Илья,42

Светлана,37

Светлана,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление