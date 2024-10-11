Зелено-малиновый свет: северное сияние озарило новосибирское небо — завораживающие видео

Новосибирскую область накрыла мощная магнитная буря — её сила доходила до уровня G4. Это явление было вызвано мощной вспышкой на Солнце, которая привела к выбросу плазмы в направлении Земли.

— Сегодня ночью была очень мощная буря, значительно сильней той, что я снимал с 7 на 8 октября. И все было бы здорово, если бы не облака, — отметил Алексей Поляков.