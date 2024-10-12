«Тряхнуло в квартире»: на Плющихе жители испугались взрывов — у машин сработала сигнализация

Инцидент произошел вечером в пятницу Источник: МЖК Восточный, Плющихинский / «ВКонтакте»











В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве жителей напугал звук взрыва. Он прозвучал вчера, 11 октября, около 21:30.

Как рассказала местная жительница в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте», два взрыва было во дворе дома на Татьяны Снежиной, 21. В комментариях откликнулись многие жители, которые тоже услышали звуки взрыва.

— Это ужас какой-то. На Татьяны Снежиной уже который раз бахает так, что у машин сигнализация срабатывает, а дети с дивана подпрыгивают, — написала Анна.

У машин включилась сигнализация Источник: МЖК Восточный, Плющихинский / «ВКонтакте»

Местная жительница Екатерина опубликовала видео с уличных камер на Потылицына, 11. На кадрах видно, как в один момент у всех машин включилась сигнализация.

— На Потылицына, 11 вчера вечером услышали взрыв. Некоторые в чате дома даже написали, что тряхнуло их в квартире. Начали выяснять, чуть позже по камерам нашли, — рассказала Екатерина.

Как добавила женщина, на видео попали подростки, которые убегали со двора. Детей также заметили другие жители и написали об этом в комментариях.

Видео со взрывом опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Камера наблюдения также записала звук, на котором слышен грохот.

На Татьяны Снежиной, 21 взрыв произошел около 21:00 Источник: АСТ-54 / «ВКонтакте»

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области и в МЧС по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.