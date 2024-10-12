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Происшествия «Тряхнуло в квартире»: на Плющихе жители испугались взрывов — у машин сработала сигнализация

«Тряхнуло в квартире»: на Плющихе жители испугались взрывов — у машин сработала сигнализация

В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве прозвучали взрывы

3 015
16 комментариев

Инцидент произошел вечером в пятницу

В Новосибирске на Плющихинском жилмассиве жителей напугал звук взрыва. Он прозвучал вчера, 11 октября, около 21:30.

Как рассказала местная жительница в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте», два взрыва было во дворе дома на Татьяны Снежиной, 21. В комментариях откликнулись многие жители, которые тоже услышали звуки взрыва.

— Это ужас какой-то. На Татьяны Снежиной уже который раз бахает так, что у машин сигнализация срабатывает, а дети с дивана подпрыгивают, — написала Анна.

У машин включилась сигнализация

Местная жительница Екатерина опубликовала видео с уличных камер на Потылицына, 11. На кадрах видно, как в один момент у всех машин включилась сигнализация.

— На Потылицына, 11 вчера вечером услышали взрыв. Некоторые в чате дома даже написали, что тряхнуло их в квартире. Начали выяснять, чуть позже по камерам нашли, — рассказала Екатерина.

Как добавила женщина, на видео попали подростки, которые убегали со двора. Детей также заметили другие жители и написали об этом в комментариях.

Видео со взрывом опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Камера наблюдения также записала звук, на котором слышен грохот.

На Татьяны Снежиной, 21 взрыв произошел около 21:00

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области и в МЧС по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

В конце августа в селе Убинское произошел взрыв газа в частном доме. Это произошло во время замены газового баллона. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина.

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Комментарии
16
Gordon Shumway
1 час
Детей в детдом, родителей под суд.
28131500
28 минут
Последняя из бежавших явно дама.
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