Новый трамвай № 13 и подробности самоубийства школьницы: главные события 9 октября в Новосибирске

За день произошло множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий, и уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы выбрали пять самых интересных новостей, которые произошли в нашем городе 9 октября.

Наконец-то новый: стильный красно-черный трамвай вышел на маршрут № 13 в Новосибирске

В Новосибирске 9 октября на маршрут № 13 вышел стильный красно-черный трамвай. Пассажиры, в том числе журналистка НГС, уже успели на нем прокатиться. Всего в городе появится 20 таких трамваев.

Отправила сообщение тете перед смертью: что известно о суициде 11-летней девочки в Новосибирской области

Появились подробности о суициде 11-летней девочки в Болотнинском районе. Близкие семьи рассказали редакции НГС, что у погибшей были комплексы по поводу внешности. Они отметили, что самоубийство она планировала долго, искала информацию в интернете. Перед смертью написала тете сообщение в Telegram, но та прочитала его слишком поздно. Информацию об опасных играх близкие семьи и источник в правоохранительных органах опровергли.

Стало известно, когда откроют движение на отремонтированной полосе Димитровского моста

Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов на выездном совещании сказал, что шестиполосное движение по Октябрьскому мосту должно быть открыто в декабре, а рабочее движение по всей ширине Димитровского моста — в ноябре. Мэр потребовал сроки больше не переносить.

В Новосибирске таинственно скончался профессор Павел Железный — силовики склоняются к версии о самоубийстве

7 октября скончался профессор Новосибирского медицинского университета, челюстно-лицевой хирург Павел Железный. Ему было 75 лет. По версии следствия, пенсионер покончил с собой. Тело Павла Железного было обнаружено около 11 часов утра под окнами жилого дома на улице Каменской, где профессор жил вместе с супругой. На лоджии следователи обнаружили табуретку и сигареты.

«Там все лекции, все программы»: студентам Сибстрина отрубили интернет в общежитиях