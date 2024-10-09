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Город «Там все лекции, все программы»: студентам Сибстрина отрубили интернет в общежитиях

«Там все лекции, все программы»: студентам Сибстрина отрубили интернет в общежитиях

У студентов новосибирского вуза пропал интернет в общежитиях

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12 комментариев

Мобильный интернет из-за большой нагрузки работает медленно

Студенты Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета на месяц остались без интернета в общежитиях. Об этом редакции НГС рассказал один из студентов вуза, попросивший об анонимности.

По его словам, ранее вуз обслуживал провайдер «Ростелеком». Внутри учебных корпусов он предоставлял бесплатные точки Wi-Fi, а в общежитиях студенты платили за услугу. И в начале сентября студенты оплатили свои счета.

Но, по словам студента, в общежитии № 3, где он живет, интернет перестал работать 13 сентября, а в общежитиях № 2 и 5 интернета не стало на неделю раньше.

— Первые дня 4 никто ничего не знал, все надеялись на «Ростелеком», что они исправят ситуацию, так как те ссылались на аварийную ситуацию без уточнения деталей, — рассказывает молодой человек.

Студент считает, что проблема может быть связана с тем, что изменились условия предоставления услуг и за бесплатный Wi-Fi в корпусах руководству вуза попросили плату. Сейчас точки Wi-Fi тоже не работают, по его словам.

После того как интернет в общежитиях пропал, студенты написали коллективное письмо и отправились с ним в ректорат. О результатах встречи инициативная группа написала в студенческий чат.

— Ни одного оператора, кроме «Ростелекома», в наших зданиях нет. Сейчас заявки поданы, но нам говорят, что подключат не раньше следующего года, так как весь план подключений расписан до конца года и нашей заявке придется подождать, — делится студент.

Мобильный интернет также не спасает, ведь теперь им пользуются все, из-за чего скорость сильно падает. Кроме того, у многих на тарифах трафик ограничен, поэтому студентам приходится доплачивать за интернет или покупать модемы. Оба варианта, по словам студента, сильно бьют по кошельку.

А пользоваться интернетом приходится постоянно, ведь почти весь учебный процесс организован через онлайн-среду moodle.

— У нас в интернет загружаются все лекции, практические задания, лабораторные работы. По предметам, использующим компьютеры, мы работаем в специальных строительных программах, к которым пособия загружены в интернете. Есть варианты либо ждать пары раз в неделю для вопроса по своей работе, либо открыть онлайн-пособие или другой ресурс и найти ответ на свой вопрос. Также мы можем связаться с преподавателями по поводу занятий, что-то уточнить по расписанию, — объясняет читатель НГС.

Пресс-секретарь новосибирского филиала «Ростелекома» Екатерина Жданова рассказала редакции НГС, что провайдер не имеет технического доступа для подключения интернета в общежитиях университета.

— Решение вопроса — на стороне руководства университета, — отметила Екатерина Жданова.

В приемной НГАСУ редакции НГС ответили, что человек, ответственный за работу интернета на территории вуза, выйдет на работу только на следующей неделе.

Ранее новосибирцы столкнулись со сбоем в работе «Электронного города». У части горожан не работали интернет, приложение и домофоны.

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Комментарии
16
14314447
1 минута
Интернета нет это плюс учебе.
Гость
30 минут
Как же раньше без интернета учились? Наверное, о ужас! библиотеки посещали. И в тик-токах не сидели. И главное, сдавали сессии, писали (чернильными и шариковыми ручками) курсовые и дипломные, и потом проектировали здания, которые стоят по 50-70 лет и не разваливаются.
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