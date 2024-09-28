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Город В Новосибирске по четвертому мосту не запустят рабочее движение — главные события 27 сентября

В Новосибирске по четвертому мосту не запустят рабочее движение — главные события 27 сентября

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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3 комментария

Проезд должны были открыть до конца года

Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторий. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

Четвертый этап подключения домов к теплу начался в Новосибирске

Последний этап подключения начинается в пятницу, 27 сентября

В Новосибирске с 27 сентября начался четвертый этап подключения жилых домов к отоплению. Батареи потеплеют у жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Центрального, Дзержинского, Заельцовского и Калининского районов.

Толпы на Ленина: нетерпеливые новосибирцы пришли с утра на белорусскую ярмарку — видео с очередью к закрытой палатке

Некоторые горожане взяли с собой даже тележки

Утром 27 сентября в Новосибирске на открытие белорусской ярмарки собралась толпа горожан. Часть людей выстроилась в очередь к палаткам, которые не успели начать торговать ровно в 10:00.

«Ждем потепление»: какой будет погода в Новосибирске на выходных — прогноз синоптиков

Новосибирцев ждут относительно теплые выходные

В Новосибирск в ближайшие три дня придет потепление. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Температура повысится до 16 градусов тепла. Подробнее по ссылке.

Рабочее движение по четвертому мосту обещали запустить до конца года. Что пошло не так?

О планах открытия движения было объявлено этим летом

В Новосибирске в этом году не запустят рабочее движение по четвертому мосту. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

— Заявленные ранее планы об открытии до конца текущего года рабочего движения по строящемуся мосту через реку Обь в Новосибирске в текущей ситуации не могут быть выполнены, — отметили в компании.

В конце июня во время визита в Новосибирск председателя правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Полностью мост должны сдать в 2025 году.

В Новосибирской области объявили о перерывах в вещании ТВ — график отключений

Работы могут быть перенесены из-за погодных условий

В Новосибирске и области с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, в некоторых районах перебои с вещанием могут продлиться до 20 октября.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили в РТРС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
3
За державу обидно!
47 минут
Мафия четвёртого моста-это и есть всё ,к чему мы пришли за эти годы! Рано или поздно его построят,хотя за эти деньги можно было построить ещё пару таких "шедевров",и начнётся самое интересное ,сбор дани с горожан и бюджета города в карман дельцов .Даже ,если никто не поедет за плату,город всёравно заплатит...итак 49лет!
Гость
46 минут
Все украли, конечно не запустят
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