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Телесигнал прервется в Новосибирской области

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Город В Новосибирской области объявили о перерывах в вещании ТВ — график отключений

В Новосибирской области объявили о перерывах в вещании ТВ — график отключений

На станциях будут проходить профилактические работы

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21 комментарий

Работы могут быть перенесены из-за погодных условий

В Новосибирске и области с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, в некоторых районах перебои с вещанием могут продлиться до 20 октября.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили в РТРС.

Под отключение попадут два мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2) и несколько радиостанций

В РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».

Ранее в Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку. Вышку снесли из-за аварийного состояния.

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Комментарии
22
Долой мракобесие
1 час
Пожалуйста, не торопитесь, может хоть часть народа выйдет из морока и раззомбируется. А потом, после ремонта, сразу балет давайте, на пару дней.
антимоль
1 час
Телевидение должно быт частным без дотаций государства и сами зарабатовать себе деньги.
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