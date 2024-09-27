В Новосибирской области объявили о перерывах в вещании ТВ — график отключений

Работы могут быть перенесены из-за погодных условий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и области с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, в некоторых районах перебои с вещанием могут продлиться до 20 октября.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — пояснили в РТРС.

Под отключение попадут два мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2) и несколько радиостанций Источник: РТРС











В РТРС отметили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».