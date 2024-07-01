«Готовьтесь, сейчас будет громко»: на Горском доломали телевышку — видео, как она с треском рухнула

Вышку демонтировали в несколько этапов Источник: читатель NGS.RU











Утром 1 июля в микрорайоне Горском окончательно сломали металлическую телевышку. Участок земли под ней вошел в проект комплексного развития территорий, сообщал заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев на сегодняшней внеочередной сессии Горсовета.



— Территория, прилегающая к вышке станции «Мир», вовлекается в проект КРТ, будет максимальная публичность. Землю предоставят с аукциона, потому что там большое количество домов частного сектора, ветхого аварийного фонда. Строить на этой территории без КРТ никто не имеет права, — отметил Алексей Кондратьев.

Падение телевышки попало на видео, которое в редакцию НГС прислал житель дома напротив.



— Готовьтесь, сейчас будет громко, — комментирует мужчина в ролике.

Видео падения Источник: читатель NGS.RU

Зимой прошлого года стало известно, что застройщик «Флотилии», группа «Дом-Строй», купил участки закрытой телестанции «Мир». Ей и принадлежало здание и участок на улице Горская, 16. Как сообщали НГС в строительной компании, телевышку, как арт-объект, оставлять не планируют. Соседние двухэтажные дома организация собиралась снести, чтобы заявить участки для КРТ.



Застройщик рассказал НГС, что оставшиеся от телевышки обломки планируют полностью убрать до завтрашнего вечера. Решение о сносе сооружения в «Дом-Строе» объяснили тем, что есть заключение о его аварийном состоянии.



ООО «Дом-Строй» было зарегистрировано в 2019 году. На конец 2023 года выручка компании составила 112,8 миллиона, а чистый убыток — 13,4 миллиона рублей.

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