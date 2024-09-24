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В центре Новосибирска развернут палатки белорусской ярмарки

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Город В центре Новосибирска развернут палатки белорусской ярмарки — сколько продлится торговля

В центре Новосибирска развернут палатки белорусской ярмарки — сколько продлится торговля

В ярмарке будут участвовать 18 предприятий

657
5 комментариев

В городе ярмарка пройдет уже в седьмой раз

В центре Новосибирска с 27 сентября по 6 октября состоится VII ярмарка белорусских товаров. Она будет открыта ежедневно с 10.00 до 19.00.

Палатки развернут на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея.

По данным мэрии Новосибирска, в ярмарке примут участие 18 ведущих белорусских предприятий и торговых компаний.

— В торговых рядах выставят мясные белорусские деликатесы, знаменитое сгущенное молоко, белорусские разносолы, а также меховые, трикотажные и швейные изделия, косметические товары. Торговать на ярмарке будут преимущественно за наличный расчёт, — объяснили в мэрии.

В Новосибирск приедут производители из Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Могилёвской и Минской областей.

В прошлом году новосибирцы в первый же день потратили на ярмарке около 8 миллионов рублей.

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Комментарии
5
Алёна Свистоплясова
2 минуты
2-3 палатки с белорусскими товарами остальное непонятно в каких гаражах разливалось. Рогачевская сгущенка в ленте 130₽ стоит. ЛУЧШЕ БЫ МЭРИЯ ПОСПОСОБСТВОВАЛА ВОЗВРАЩЕНИЮ ЧЕШУЕК НА ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. ИДЕТ ВТООРОЙ ГОД ОБЕЩАНИЙ
С левого берега
1 минута
Хорошая новость! И вкусная).
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