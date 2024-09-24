В центре Новосибирска развернут палатки белорусской ярмарки — сколько продлится торговля

В центре Новосибирска с 27 сентября по 6 октября состоится VII ярмарка белорусских товаров. Она будет открыта ежедневно с 10.00 до 19.00.
Палатки развернут на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея.
По данным мэрии Новосибирска, в ярмарке примут участие 18 ведущих белорусских предприятий и торговых компаний.
— В торговых рядах выставят мясные белорусские деликатесы, знаменитое сгущенное молоко, белорусские разносолы, а также меховые, трикотажные и швейные изделия, косметические товары. Торговать на ярмарке будут преимущественно за наличный расчёт, — объяснили в мэрии.
В Новосибирск приедут производители из Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Могилёвской и Минской областей.
В прошлом году новосибирцы в первый же день потратили на ярмарке около 8 миллионов рублей.