Толпы на Ленина: нетерпеливые новосибирцы пришли с утра на белорусскую ярмарку — видео с очередью к закрытой палатке

Подойти к прилавкам — та еще задача Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Утром, 27 сентября, в Новосибирске на открытие белорусской ярмарки собралась толпа горожан. Часть людей выстроилась в очередь к палаткам, которые не успели начать торговать ровно в 10:00.

Торговлю развернули на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. В Новосибирск продукцию привезли 18 предприятий. Они будут торговать до 18:00 ежедневно с 10:00 до 18:00. Большинство продавцов торгуют только за наличку.

Ярмарку, судя по всему, очень ждали жители Новосибирска. Посмотрите, что было на площадке в 10:05.

На ярмарке можно купить сладости, молочную и мясную продукцию Источник: Александра Бруня / NGS.RU