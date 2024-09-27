Толпы на Ленина: нетерпеливые новосибирцы пришли с утра на белорусскую ярмарку — видео с очередью к закрытой палатке

Утром, 27 сентября, в Новосибирске на открытие белорусской ярмарки собралась толпа горожан. Часть людей выстроилась в очередь к палаткам, которые не успели начать торговать ровно в 10:00.
Торговлю развернули на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. В Новосибирск продукцию привезли 18 предприятий. Они будут торговать до 18:00 ежедневно с 10:00 до 18:00. Большинство продавцов торгуют только за наличку.
Ярмарку, судя по всему, очень ждали жители Новосибирска. Посмотрите, что было на площадке в 10:05.
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что выбрали площадку для белорусской ярмарки на Ленина из-за транспортной доступности. Часть горожан высказало недовольство, что в самом центре города будет неделю вестись торговля.