НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 755мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19

Как попасть бесплатно на концерт Полины Гагариной

Сибиряки — про работу в офисе
Турфирма кинула 20 россиян
Что интересного в стране
Новосибирцы делят дорогу с баней «Емеля»
Золотой фонд домов Новосибирска
Почему сибирячки не рожают
Откуда берётся усталость
Новости в Telegram
Город Толпы на Ленина: нетерпеливые новосибирцы пришли с утра на белорусскую ярмарку — видео с очередью к закрытой палатке

Толпы на Ленина: нетерпеливые новосибирцы пришли с утра на белорусскую ярмарку — видео с очередью к закрытой палатке

Некоторые горожане взяли с собой даже тележки

3 226
47 комментариев

Подойти к прилавкам — та еще задача

Утром, 27 сентября, в Новосибирске на открытие белорусской ярмарки собралась толпа горожан. Часть людей выстроилась в очередь к палаткам, которые не успели начать торговать ровно в 10:00.

Торговлю развернули на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. В Новосибирск продукцию привезли 18 предприятий. Они будут торговать до 18:00 ежедневно с 10:00 до 18:00. Большинство продавцов торгуют только за наличку.

Ярмарку, судя по всему, очень ждали жители Новосибирска. Посмотрите, что было на площадке в 10:05.

На ярмарке можно купить сладости, молочную и мясную продукцию

Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что выбрали площадку для белорусской ярмарки на Ленина из-за транспортной доступности. Часть горожан высказало недовольство, что в самом центре города будет неделю вестись торговля.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
53
Антонин Новый
43 минуты
с голодного мыса?....
трям-брям
35 минут
А смысл? Есть сеть магазинов белорусских продуктов.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Marusya,46

DP,52

Владимир,40

Юлия,42

Elena,40

Дмитрий,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление