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Город «Цены там ничуть не ниже»: новосибирцы поспорили из-за белорусской ярмарки в центре города — чем они еще недовольны

«Цены там ничуть не ниже»: новосибирцы поспорили из-за белорусской ярмарки в центре города — чем они еще недовольны

Часть горожан наоборот рада, что в городе проходят торговые мероприятия

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53 комментария

Из года в год ярмарка пользуется огромной популярностью

Новосибирцы поспорили из-за белорусской ярмарки, которая пройдет с 27 сентября по 6 октября. Палатки развернут на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея. Часть жителей высказала претензии по поводу цен, которые по их данным, могут быть завышены. Но есть и горожане, которые вступились за ярмарку.

— 2-3 палатки с белорусскими товарами остальное непонятно в каких гаражах разливалось. «Рогачевская сгущенка» в «Ленте» 130 рублей стоит. Лучше бы мэрию поспособствовала возвращению чешуек на оперный театр (имеется ввиду покрытие крыши — прим.ред). Идет второй год обещаний, — возмущена читательница НГС Алёна Свистоплясова.

— «Торговать на ярмарке будут преимущественно за наличный расчет» они это серьезно? — недоволен читатель llehni.

— Без фабричной упаковки — не пойдёт! Сыры и колбасы открытые на прилавках — тоже не вариант. А срок годности на продуктах будет указан? — задается вопросом пользовательница МАРГО.

— Люди просто на выходных прогуляются на ярмарку, на товар посмотрят, себя покажут, — уверена Татьяна 53.

— Вот зачем? Знаменитое сгущенное молоко продается даже в «Ленте», не говоря о множестве магазинчиков «Белорусские продукты». Цены там, на ярмарке, ничуть не ниже. К чему эта показуха? — недоумевает читатель НГС.

— Весной 2023 года специально посетил магазины белорусских продуктов и не стал запоминать цены, а просто сфотографировал ценники и пошел и сравнил с ценниками на ярмарке. Цены на ярмарке были значительно ниже на аналогичные продукты в магазинах Новосибирска белорусских продуктов, — заявил пользователь 281979932.

— Люди, сколько же негатива, ну не нравиться — не берите. Зачем желчью захлебываться? — недоумевает читатель НГС.

— Ура, куплю мой любимый грильяж в шоколаде! С советских времён его люблю, — отметил один из пользователей.

В прошлом году новосибирцы в первый же день потратили на ярмарке около 8 миллионов рублей.

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Комментарии
54
mr.Mister.
1 час
Остатки совдепии в умах! Их уже можно пересчитывать по пальцам! Плюс пенсы которые привыкли стоять в очереди.... Ну а про цены и качество так это не новость.
Cobalt & Nickel
1 час
Страна Лимония у нас .Орут, что надо от посредников и перекупщиков избавляться . Для этого организовывают какие то ярмарки и базары без посредников . В итоге там такие же дорогие цены.Но уже без перекупщиков. Снова покупателям не легче. Сделали когда то социальную ярмарку на Петухова. В итоге там давно уже цены такие же высокие. А не, вру. Есть всё же мясо подешевле.Хотя снова вру, не мясо , а кости. Как то так.
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