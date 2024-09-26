Фуры и палатки в самом центре: в мэрии объяснили, почему белорусскую ярмарку решили разместить именно на Ленина

Часть товаров уже привезли Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











В мэрии Новосибирска заявили, что выбрали площадку для белорусской ярмарки на Ленина из-за транспортной доступности. Часть горожан высказало недовольство, что в самом центре города будет неделю вестись торговля.

— Площадкой проведения ярмарки в 2024 году определена территория, прилегающая к зданию Краеведческого музея. Следует отметить, что на данной территории ярмарка пройдет в четвертый раз с 2014 года. Указанная площадка отвечает требованиям, предъявляемым к организации торговли, имеет пространство для хранения грузового транспорта участников ярмарки. Кроме того, транспортная доступность данной площадки является залогом успешной торговли, — ответили на запрос НГС в мэрии Новосибирска.

В целом в ярмарке должны принять участие 18 предприятий Республики Беларусь, при этом 8 участников привезут продукцию на фурах. Ярмарка пройдет с 27 сентября по 6 октября. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Сегодня первые фуры уже приехали на место торговли.