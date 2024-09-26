В Новосибирске на парковку на Ленина приехали семь фур — фото

В Новосибирске часть парковки на Ленина перекрыли — туда приехали фуры. Они привезли товары для белорусской ярмарки. Она пройдет с 27 сентября по 6 октября. Палатки начали разворачивать на площадке возле Первомайского сквера, на территории, прилегающей к зданию Краеведческого музея.
Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. При этом большинство продавцов будут рассчитывать покупателей только за наличку.
На ярмарке можно будет купить мясные белорусские деликатесы, знаменитое сгущенное молоко, белорусские разносолы, а также меховые, трикотажные и швейные изделия, косметические товары.
Новосибирцы поспорили из-за ярмарки. Часть жителей высказала претензии по поводу цен, которые, по их данным, могут быть завышены. Но есть и горожане, которые вступились за ярмарку.