Расселение бараков на Телецентре — главные события 21 сентября в Новосибирске

В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 21 сентября.
Второй этап подключения к теплу начался в Новосибирске
Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске стартовал второй этап подключения жилых домов к теплу. Батареи потеплеют на левом берегу, а также в Калининском, Октябрьском и Железнодорожном районах.
Новосибирский депутат-застройщик предложил расселить все бараки на Телецентре
Депутат новосибирского заксобрания Никита Галитаров предложил расселить ветхие бараки на территории новосибирского района Телецентр по КРТ (комплексное развитие территории). Застройщик уже возводит комплекс в этой локации — «1956 Кварталы Телецентра».
По словам застройщика, важно, чтобы на территории в течение 3–4 лет не осталось ветхого жилья.
Власти Новосибирска хотят продлить трамвайные пути до границы города
Власти Новосибирска планируют продлить улицу Титова до границы Новосибирска. По дороге также пройдут трамвайные пути.
До 2030 хотят возвести пожарную часть возле микрорайона Пригородный Простор, задумались о двухуровневой развязке на пересечении улиц Хилокской и Петухова и о продлении улицы Титова до границы города. Дорогу пустят над железной дорогой, также продлят трамвайные пути.
S7 оставила багаж участников конкурса «Учитель России» в Толмачево
Авиакомпания S7 не отправила багаж сибирских участников конкурса «Учитель года России». Вместе с конкурсантами летела хоккейная команда с огромными сумками, на самолете произошел перевес, но пассажиров об этом не предупреждали.
140 несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области
В Новосибирской области с начала года 140 несовершеннолетних девочек стали мамами. Как сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС, возраст самых молодых матерей — 14 лет.