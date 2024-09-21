Расселение бараков на Телецентре — главные события 21 сентября в Новосибирске

Важно, чтобы на территории в течение 3–4 лет не осталось ветхого жилья Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 21 сентября.

Второй этап подключения к теплу начался в Новосибирске

Отопление подключают в четыре этапа Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске стартовал второй этап подключения жилых домов к теплу. Батареи потеплеют на левом берегу, а также в Калининском, Октябрьском и Железнодорожном районах.

Новосибирский депутат-застройщик предложил расселить все бараки на Телецентре

Сейчас в районе осталось порядка 50 бараков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Депутат новосибирского заксобрания Никита Галитаров предложил расселить ветхие бараки на территории новосибирского района Телецентр по КРТ (комплексное развитие территории). Застройщик уже возводит комплекс в этой локации — «1956 Кварталы Телецентра».

По словам застройщика, важно, чтобы на территории в течение 3–4 лет не осталось ветхого жилья.

Власти Новосибирска хотят продлить трамвайные пути до границы города

Проект планировки Источник: мэрия Новосибирска











Власти Новосибирска планируют продлить улицу Титова до границы Новосибирска. По дороге также пройдут трамвайные пути.

До 2030 хотят возвести пожарную часть возле микрорайона Пригородный Простор, задумались о двухуровневой развязке на пересечении улиц Хилокской и Петухова и о продлении улицы Титова до границы города. Дорогу пустят над железной дорогой, также продлят трамвайные пути.

S7 оставила багаж участников конкурса «Учитель России» в Толмачево

Вместе с конкурсантами летела хоккейная команда с огромными сумками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпания S7 не отправила багаж сибирских участников конкурса «Учитель года России». Вместе с конкурсантами летела хоккейная команда с огромными сумками, на самолете произошел перевес, но пассажиров об этом не предупреждали.

140 несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области

С начала года в регионе родилось 16 845 детей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









