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Семья 140 несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области — самым молодым из них всего 14 лет

140 несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области — самым молодым из них всего 14 лет

С начала года в регионе родилось 16 845 детей

529
12 комментариев

В августе родилось 2182 ребенка

В Новосибирской области с начала года 140 несовершеннолетних девочек стали мамами. Об этом НГС сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.

— По состоянию на 13 сентября в Новосибирской области составлено 140 записей актов о рождении детей, родившихся у матерей, не достигших совершеннолетия. Возраст самых молодых матерей — 14 лет, — говорится в ответе на запрос.

Также, по данным ЗАГСа, с начала года в регионе появилось на свет 16 845 малышей. При этом в 2024 году было составлено 15 записей актов о смерти детей до 3 лет.

Ранее ЗАГС опубликовал список редких и необычных имен, которые давали новосибирцы новорожденным детям.

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ЗАГС Молодая мама Новосибирск
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Комментарии
12
Гость
7 минут
Девушки не бывают беременны и не могут быть матерями. Была одна - Дева Мария
Гость
22 минуты
доказывает то что я пишу про баб. блудят со школы. а потом ты берешь ее в законные жены. :))))) баба это глупость лживость и развратность. показано самими бабами
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