140 несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области — самым молодым из них всего 14 лет

В августе родилось 2182 ребенка Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Новосибирской области с начала года 140 несовершеннолетних девочек стали мамами. Об этом НГС сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.

— По состоянию на 13 сентября в Новосибирской области составлено 140 записей актов о рождении детей, родившихся у матерей, не достигших совершеннолетия. Возраст самых молодых матерей — 14 лет, — говорится в ответе на запрос.

Также, по данным ЗАГСа, с начала года в регионе появилось на свет 16 845 малышей. При этом в 2024 году было составлено 15 записей актов о смерти детей до 3 лет.