Самуэль-Аккони, Демьян и Мэри: необычные имена, которые дали новорожденным в Новосибирской области

Специалисты опубликовали два списка Источник: Дарья Пона / 74.RU











В прошлом месяце в Новосибирской области на свет появились 2445 детей. В региональном управлении по делам ЗАГС сообщили, какие самые редкие имена получили рожденные в июле.



Специалисты опубликовали два списка, в одном из них необычные мужские имена, в другом — женские. Среди редких имен для мальчиков оказались Август, Георгий, Демьян, Консантин, Лука, Роберт, Филарет, Мирон-Сулейман, Ростислав-Рустам и Самуэль-Аккони.



В список необычных женских имен вошли Велеслава, Лукерья, Мэри и Нелли. Кроме них — Феодосия, Юстина, Антонида, Валентина, Зоя, Лизавета.



В перечне популярных имен для мальчиков оказались Артем, Михаил, Александр, Роман, Иван, Тимофей, Матвей, Дмитрий, Лев, Марк. Девочек чаще всего в прошлом месяце называли Викторией, Полиной, Варварой, Евой. В список также вошли такие имена, как Алиса, София, Мария, Арина, Анна и Валерия.

