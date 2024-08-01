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Семья Самуэль-Аккони, Демьян и Мэри: необычные имена, которые дали новорожденным в Новосибирской области

Самуэль-Аккони, Демьян и Мэри: необычные имена, которые дали новорожденным в Новосибирской области

Изучаем список самых редких имен детей в июле

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Специалисты опубликовали два списка

В прошлом месяце в Новосибирской области на свет появились 2445 детей. В региональном управлении по делам ЗАГС сообщили, какие самые редкие имена получили рожденные в июле.

Специалисты опубликовали два списка, в одном из них необычные мужские имена, в другом — женские. Среди редких имен для мальчиков оказались Август, Георгий, Демьян, Консантин, Лука, Роберт, Филарет, Мирон-Сулейман, Ростислав-Рустам и Самуэль-Аккони.

В список необычных женских имен вошли Велеслава, Лукерья, Мэри и Нелли. Кроме них — Феодосия, Юстина, Антонида, Валентина, Зоя, Лизавета.

В перечне популярных имен для мальчиков оказались Артем, Михаил, Александр, Роман, Иван, Тимофей, Матвей, Дмитрий, Лев, Марк. Девочек чаще всего в прошлом месяце называли Викторией, Полиной, Варварой, Евой. В список также вошли такие имена, как Алиса, София, Мария, Арина, Анна и Валерия.

В мае в регионе зарегистрировали 2105 записей актов о рождении. В списке самых редких детских имен оказались Платон, Любава, Радим и другие.

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