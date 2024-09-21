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Недвижимость эксклюзив Новосибирский депутат-застройщик предложил расселить все бараки на Телецентре — что может быть на их месте

Новосибирский депутат-застройщик предложил расселить все бараки на Телецентре — что может быть на их месте

Никита Галитаров объявил, что можно было бы запустить КРТ на площади примерно в 6,5 гектара

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18 комментариев

Сейчас в районе осталось порядка 50 бараков

Депутат новосибирского Заксобрания Никита Галитаров предложил расселить ветхие бараки на территории новосибирского района Телецентр по КРТ (комплексное развитие территории). Застройщик уже возводит комплекс в этой локации — «1956 Кварталы Телецентра».

Как рассказал во время презентации фильма об уже строящемся комплексе «1956» Никита Галитаров, его компания предложила запустить новое КРТ, чтобы расселить оставшиеся бараки на Телецентре.

По словам застройщика, важно, чтобы на территории в течение 3-4 лет не осталось ветхого жилья.

В ближайшее время участки с бараками власти выставят на аукцион. Компания депутата планирует участвовать в торгах. Речь идет о многоконтурном КРТ. В него войдут все деревянные дома по улице Римского-Корсакова, Степной и Костычева. На освободившейся площади — около 6,5 гектара — планируется строительство школы на 1100 мест, детского сада на 125 мест. Оставшаяся площадь пойдет под жилую застройку.

В конце прошлого года компания «Камея» выиграла на аукционе участок в границах улиц Костычева, Степная, Серафимовича и 3-й переулок Римского-Корсакова. Застройщик получил территорию за 429,6 миллиона рублей, при первоначальной стоимости в 38,1 миллиона рублей.

Год назад НГС прогулялся по району Телецентра, сейчас это одна из самых застраиваемых в Новосибирске территорий. На месте старых бараков то и дело появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. На Телецентре уже строится два жилых комплекса, вскоре возводить дома начнут и другие застройщики.

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Комментарии
19
Объективный наблюдатель
46 минут
Человейники там будут без дворов, парковок как у них принято лепить, подешевле что бы , а маржа побольше на карман . Слово стройка не употребляю , оно ассоциируется с Советскими строителя , которые реально улучшали жизнь миллионов людей.
shamank331
39 минут
Окей, хочется ему строить, пусть строит, только сначала возводятся и сдаются полностью садики и школы, потом начинается рытьё котлованов под жильё и никак иначе, хоть раз копнул до сдачи школы и сада, сразу за зад и на нары и штраф такой, чтоб забыл как чёрту города со своими проектами пересекать и так с каждым застройщиком, сначала школы, сады, парки, стадионы, спортзалы, потом вэлком в оставшееся место свой человейник корячить.
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