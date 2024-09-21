Новосибирский депутат-застройщик предложил расселить все бараки на Телецентре — что может быть на их месте

Сейчас в районе осталось порядка 50 бараков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Депутат новосибирского Заксобрания Никита Галитаров предложил расселить ветхие бараки на территории новосибирского района Телецентр по КРТ (комплексное развитие территории). Застройщик уже возводит комплекс в этой локации — «1956 Кварталы Телецентра».

Как рассказал во время презентации фильма об уже строящемся комплексе «1956» Никита Галитаров, его компания предложила запустить новое КРТ, чтобы расселить оставшиеся бараки на Телецентре.

По словам застройщика, важно, чтобы на территории в течение 3-4 лет не осталось ветхого жилья.

В ближайшее время участки с бараками власти выставят на аукцион. Компания депутата планирует участвовать в торгах. Речь идет о многоконтурном КРТ. В него войдут все деревянные дома по улице Римского-Корсакова, Степной и Костычева. На освободившейся площади — около 6,5 гектара — планируется строительство школы на 1100 мест, детского сада на 125 мест. Оставшаяся площадь пойдет под жилую застройку.

В конце прошлого года компания «Камея» выиграла на аукционе участок в границах улиц Костычева, Степная, Серафимовича и 3-й переулок Римского-Корсакова. Застройщик получил территорию за 429,6 миллиона рублей, при первоначальной стоимости в 38,1 миллиона рублей.