Высотки вместо бараков: еще один 78-летний дом изымают на Телецентре

Бараки то и дело сносят на территории Телецентра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска изымает 78-летний барак в микрорайоне Телецентр на улице Серафимовича для комплексного развития территории (КРТ). Постановление об этом появилось на муниципальном портале.

Согласно документу, дом на 3-переулке Серафимовича, 4 и участок под ним изымают для муниципальных нужд по запросу компании «Камея». Дом признали аварийным и подлежащим сносу, здание построили еще в 1946 году.

Теперь застройщик должен провести оценку рыночной стоимости земли и квартир, выплатить собственникам возмещение за жилье. Всего в доме 14 собственников, некоторым из них принадлежат только комнаты в квартирах.

По данным сервиса «Контур.Фокус», конечными владельцами ООО «Камея» числится семья Баевых: Александр Александрович (36,87%), Сергей Александрович (36,87%), Александр Сергеевич (13,13%), Алексей Александрович (13,13%). На конец 2023 года выручка организации составила 1,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 212 миллионов рублей.

Ранее застройщик изъял землю на улице Костычева, 13, участок также входит в зону КРТ.

В квартале КРТ находится 8 домов Источник: «Яндекс.Карты»

Аукцион на КРТ на участке состоялся в конце прошло года. Застройщик «Камея» получил территорию за 429,6 миллиона рублей, при первоначальной стоимости в 38,1 миллиона рублей. В общей сложности за участок боролись шесть компаний, среди них, кроме компании «Камея», «Грандпарк», «Союз-Инвест», «Дом на Шамшиных», «Сергиев Пассаж» и «Вертикаль».

По договору, застройщик должен снести бараки и построить новый жилой комплекс до 2031 года, высота домов не должна быть более 25 этажей. ГК «Камея» уже построила в Новосибирске несколько домов, в том числе, IQ Aparts на улице Кирова, жилой комплекс «Топаз» на улице Дачной и «Оникс» на улице Дмитрия Шамшурина.