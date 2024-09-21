Власти Новосибирска хотят продлить трамвайные пути планируют до границы города — как пройдет транспорт

Трамваи пройдут по улице Титова до границы Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска планируют продлить улицу Титова до границы Новосибирска. По дороге также пройдут трамвайные пути. Об этом стало известно из проекта планировки, который опубликовали на муниципальном портале.

Согласно проекту планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской и границей Новосибирска, район планируется развивать в три этапа.

До 2025 года предлагают построить детский сад на улице Хилокской, 2/1. До 2030 хотят возвести пожарную часть возле микрорайона «Пригородный простор», задумались о двухуровневой развязке на пересечении улиц Хилокской и Петухова и о продлении улицы Титова до границы города. Дорогу пустят над железной дорогой, также продлят трамвайные пути.

Источник: проект планировки

На третьем этапе, его срок реализации рассчитан от 2030 года, предлагают продолжить улицу Дукача, которая пройдет через промзону в сторону Толмачевского сельсовета. В том числе, решили продлить и улицу Петухова с троллейбусными маршрутами.