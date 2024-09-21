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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Второй этап подключения к теплу начался в Новосибирске — ищите свой дом на карте

Второй этап подключения к теплу начался в Новосибирске — ищите свой дом на карте

Батареи начнут теплеть с сегодняшнего дня

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Отопление подключают в четыре этапа

Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске стартует второй этап подключения жилых домов к теплу. Батареи потеплеют на левом берегу, а также в Калининском, Октябрьском и Железнодорожном районах.

Список улиц опубликовали на сайте «Сибирской генерирующей компании», НГС составил карточки, ищите свой дом на карте или инфографике.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, Путевая, Блюхера (от Ватутина до Титова), Выставочная, Котовского, ул. Ватутина, ул. Таймырская, часть ул. Вертковская.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская.

ТЭЦ-3: Ленинский р-н: ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Пархоменко, часть ул. Котовского, пл. Труда, сад. Кирова, ул. Станиславского, ул. Титова (четная сторона), Кировский район: ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

Второй этап отмечен оранжевым цветом

ТЭЦ-4: ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. Залесского, ул. Ипподромская, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Мясниковой, ул. Декоративный питомник.

ТЭЦ-5: ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лежена, ул. Куприна, ул. Есенина, Фрунзенский жилмассив, ул. Красина, ул. Национальная, ул. Федосеева, район Сельхозинститута, ул. Ипподромская.

Все этапы подключения вы можете посмотреть в нашем материале.

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Отопление СГК Второй этап
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