Не место для забора: мэрия — о том, почему вокруг нового участка Гусинобродского кладбища не появится ограда

Догадаться о том, что лес внезапно превратился в кладбище, предлагается по выцветшим распечаткам Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Вокруг нового участка Гусинобродского кладбища, где хоронят невостребованных покойных, не будут ставить забор в 2024 году. Об этом НГС рассказали в мэрии Новосибирска, ответ на официальный запрос поступил 1 июля 2024 года.

Десятки свежих могил горожане обнаружили в лесу возле Плющихинского жилмассива летом 2023 года. На публичных кадастровых картах эта территория была обозначена как «городские леса», а ограждения траншей отсутствовали. Захоронениями тогда заинтересовался Александр Бастрыкин и областная прокуратура, а в мэрии ответили, что по документам участок с марта 2023 года является продолжением кладбища, и специализированной службой проводятся работы по установке ограждений.

В июне 2024 года журналисты НГС вновь побывали на новом участке кладбища, и обнаружили, что территория по-прежнему не ограждена, а появившийся за год ров, которым обнесен участок, во-первых, не является непрерывным, а во-вторых, местами не виден из-за высокой травы. Редакция обратилась в пресс-службу муниципалитета, чтобы узнать, насколько траншеи безопасны, и как скоро появится обещанный забор. На запрос журналиста в мэрии Новосибирска ответили, что точно не в этом году:

— Действующим законодательством не регламентировано требование по установке забора (ограждения) по границам общественных кладбищ, — пояснили в городской администрации

При этом в мэрии уточнили, что по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ проводятся работы в рамках бюджетного финансирования по установке ограждений кладбищ и обваловке их территории. МКУ «Ритуальные услуги» провело обваловку в 2023 году.

— Сметой на 2024 год работы по установке ограждений общественных кладбищ города Новосибирска не предусмотрены, — заключили в мэрии.

На вопрос о безопасности такой обваловки для гуляющих по лесу дачников в мэрии, как и в прошлом году, не ответили.