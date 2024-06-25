«Глаза иметь надо!» : кладбище за канавой и безымянные могилы в лесу — как на них уже год реагируют местные

Технически новые территории кладбище обозначило как свои. Со стороны это почти незаметно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Летом 2023 года новосибирец, собиравший грибы неподалеку от дач возле Плющихинского жилмассива, наткнулся на странную и пугающую находку: прямо в березняке были вырыты десятки свежих рвов. Часть из них уже успели закопать и установить на них таблички с номерами — именно так хоронят неопознанных покойников. В оставшиеся пустыми вполне мог провалиться неосторожный грибник, не заметив яму из-за высокой травы. В мэрии журналистам тогда заявили: это просто кладбище увеличилось в размерах, и вот-вот его огородят. Спустя 11 месяцев журналисты вновь прогулялись в лесу между дачным поселком и погостом, чтобы посмотреть, были ли выполнены работы. Спойлер: да, но как-то по-новосибирски.



Кладбище, которого нет

31 июля 2023 года новосибирский грибник Владимир пошел прогуляться по лесу возле садоводческих товариществ «Труд» и «Пойма реки Ельцовки». Но прогулка по живописным местам закончилась довольно серьезным потрясением: вместо березовой рощи мужчина неожиданно оказался среди свежих могил.



— Увидел ров, как длинный окоп: глубина — метра полтора, ширина — не больше полуметра, как ковш экскаватора, и таблички, — рассказал тогда мужчина. — Насколько я знаю, так хоронят невостребованных покойных, которых за две недели не забрали из морга. Это в принципе норма, что их захоранивают в эти траншеи. Важный момент в другом: я насчитал 67 только свежих захоронений. Рядом — старые захоронения, которые уже заросли, но их очень много. И это просто в лесу.



Ситуация тогда и вправду выглядела странным образом. До серого бетонного забора, которым обнесено Гусинобродское кладбище, — с полкилометра, на публичной кадастровой карте — городские леса, а в реальности — десятки, а может быть, и сотня захоронений: таблички с номерами и редкие кресты, установленные там, где родственники нашли своего близкого покойника. На памятниках 2021, 2022 и 2023 года смерти.



Такое пугающее видео Владимир и журналисты НГС сняли 11 месяцев назад. Нынешним летом мы решили проверить, что изменилось на кладбище Источник: NGS.ru

Журналисты тогда побывали на странном погосте и убедились: мужчина не врет. Спросили у муниципалитета, нормально ли происходящее, и получили интересный ответ: просто фактически кладбище выросло, а правильно оформить его (в том числе и на публичной кадастровой карте) еще не успели.



— Схема границ общественного кладбища города Новосибирска «Гусинобродское» утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 7 марта 2023 № 1082, — заявили в мэрии Новосибирска 2 августа 2023 года. — По информации, представленной специализированной службой «Ритуальные услуги», могильные захоронения, указанные в запросе редакции НГС, расположены в границах общественного кладбища города Новосибирска «Гусинобродское».



На вопрос, насколько безопасно оставлять в лесу неогороженными свежие рвы, в ведомстве не ответили. Также не очень понятно, откуда на участке, выделенном под захоронения в 2023 году, взялись памятники людям, которые скончались в 2021-м. Но, в конце концов, возможно, узкая полоска земли под парой траншей была выделена еще раньше.



День сегодняшний

Журналисты НГС решили выяснить, что изменилось на загадочном новом участке Гусинобродского кладбища. Публичная кадастровая карта подтверждает прошлогодние ответы мэрии: документы привели в порядок, и там, где раньше были «городские леса» теперь значатся «земли населенных пунктов», выделенные под кладбища и колумбарии.



Реальность, правда, снова не хочет подтягиваться под нарисованное на бумаге.

Порой горожанам удается найти своих близких даже в общих траншеях. Но добраться до этого участка, чтобы навести порядок на могиле, — задачка для самых сильных, выносливых и здоровых Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Тропинка, ведущая от дач возле Плющихинского жилмассива к роще, достаточно нахоженная. Пользуются ей явно не только грибники, но и те, кто ходит ухаживать за могилами своих близких: она упирается прямо в разрыв между плитами кладбищенской ограды.



Как и в прошлый раз, мы с фотографом сворачиваем с дорожки вправо и некоторое время наслаждаемся прогулкой по летней березовой роще, где в траве белеют цветы земляники, а кое-где уже вылезли из земли крупные свинушки. Охотников собирать их сегодня нам не встречается (впрочем, врачи рекомендуют этого не делать в принципе).



Частая «гребенка» засыпанных траншей начинается, как и год назад, без предупреждения и какой-либо ограды. Хуже того, после обильных июньских ливней трава разрослась намного больше, чем в прошлом году, и длинные ряды, часто утыканные железными табличками с номерами, я замечаю, запнувшись о землю и едва не упав прямо на них.

В красках представляю на своем месте бабушку или дедушку с корзинкой. Если бы они удержались на ногах, непременно повернули бы назад. А если нет? А если им нужно идти дальше, к могиле своего близкого человека? Некоторых неопознанных родственники явно ищут и находят уже в траншее, о чем красноречиво свидетельствуют тут и там вырастающие между номерными табличками кресты, надгробные плиты и временные пирамидки.



Кое-где невозможно не только прочитать надпись на табличке, но и заметить ров, призванный отделить лес от погоста Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Мы с фотографом аккуратно заворачиваем в сторону дач, стараясь не наступать на узкие, длинные холмики. Я вслух замечаю, что мне даже как-то неудобно перед покойными. Коллега отвечает, что неудобно, по его мнению, должно быть администрации кладбища.



Спустя сотню метров мы наконец находим элемент благоустройства: могильного вида ров, но не прямой, а хаотично изгибающийся вокруг захоронений. Возле рва вкопана рейка, к ней прикреплен лист бумаги в мультифоре. Пленка давно уже изодрана стихией, и слова «Территория ОКТ «Гусинобродское»» едва можно прочитать.



Чуть меньше 11 месяцев назад, 2 августа 2023 года в мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили:



— Специализированной службой в рамках лимитов бюджетного финансирования проводятся работы по установлению ограждений по границам общественных кладбищ и обваловке их территории.

Местные жители продолжают собирать в роще грибы и ягоды Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Складывается впечатление, что лимиты были невелики. Разница между падением в траншею, вырытую под могилу, и в траншею, вырытую в качестве ограждения, кажется, не слишком существенна. Вдобавок ров огораживает не весь новый участок.



— Ров они прокопали прошлым летом, — говорит пожилой мужчина, который в роще собирает хвощ «для ванн, чтоб бегать лучше», — Припахали себе кусок и рвом обнесли. Не боюсь ли я упасть туда? Так глаза иметь надо!



В редакции я пытаюсь дозвониться до администрации Гусинобродского кладбища и МКУ «Ритуальные услуги», но на звонки там не отвечают. НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, является ли ров с отпечатанными на принтере табличками конечным вариантом благоустройства нового участка кладбища, а также безопасно ли такое ограждение.

Ранее НГС писал о том, как энтузиасты восстанавливают старинное кладбище в Куйбышеве. Там хоронили репрессированных поверх купцов, а в склепе нашли каменного ангела и детские косточки.