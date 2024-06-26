Территории пляжа «Наутилус» и котлована «Горский» решили перевести в зону рекреации — там запретят строить здания

Территорию пляжа «Наутилус» и котлована «Горский» хотят перевести полностью в зону рекреации, там нельзя будет строить капитальные здания. Об этом стало известно сегодня, во время комиссии по градостроительству.

Как рассказал на комиссии Алексей Нестеркин, директор «Института градостроительного планирования», территорию городского пляжа предлагают полностью отнести к рекреационной зоне без права капительного строительства. Ранее там оставалось два участка общественно-деловой зоны. Комиссия по градостроительству приняла изменение. Генплан прошел публичные слушания, документ согласовало и правительство Новосибирской области.

Несколько лет назад мэрия представляла проект планировки пляжа «Наутилус» и котлована «Горский». Там должен был появиться яхт-клуб и большой парк. До этого на территории предлагали построить две гостиницы: одну — около моста, другую — рядом с яхт-клубом (указанному в предпоследней концепции). По другому варианту проекта планировки, который показывали еще раньше, около Октябрьского моста должен был появиться спортивный объект, а на остальной территории планировали сохранить зеленую зону.