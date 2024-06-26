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Город Территории пляжа «Наутилус» и котлована «Горский» решили перевести в зону рекреации — там запретят строить здания

Территории пляжа «Наутилус» и котлована «Горский» решили перевести в зону рекреации — там запретят строить здания

Изменения хотят внести в Генплан города

1 471
11 комментариев
Ранее часть территорий предлагали застроить, говорили о гостинице, яхт-клубе и большом парке

Территорию пляжа «Наутилус» и котлована «Горский» хотят перевести полностью в зону рекреации, там нельзя будет строить капитальные здания. Об этом стало известно сегодня, во время комиссии по градостроительству.

Как рассказал на комиссии Алексей Нестеркин, директор «Института градостроительного планирования», территорию городского пляжа предлагают полностью отнести к рекреационной зоне без права капительного строительства. Ранее там оставалось два участка общественно-деловой зоны. Комиссия по градостроительству приняла изменение. Генплан прошел публичные слушания, документ согласовало и правительство Новосибирской области.

Два участка решили перевести в рекреационную зону

Теперь за изменения должны проголосовать депутаты Горсовета на сессии, которую назначили на 1 июля.

Несколько лет назад мэрия представляла проект планировки пляжа «Наутилус» и котлована «Горский». Там должен был появиться яхт-клуб и большой парк. До этого на территории предлагали построить две гостиницы: одну — около моста, другую — рядом с яхт-клубом (указанному в предпоследней концепции). По другому варианту проекта планировки, который показывали еще раньше, около Октябрьского моста должен был появиться спортивный объект, а на остальной территории планировали сохранить зеленую зону.

Ранее НГС подробно писали о том, кому принадлежат участки в районе пляжа, в августе 2022 года УФАС потребовало от мэрии отменить аренду земель. Сейчас мэрия решила перевести всё в зону рекреации.

Кстати, через дорогу от котлована в микрорайоне Горский «Первый строительный фонд» планирует построить небоскрёб высотой до 56 этажей.

Обновлено. В новость были внесены изменения, окончательное решение по территориям примут 1 июля на сессии Горсовета.

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Наутилус Городской пляж Котлован Горский Микрорайон Пляж
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Комментарии
16
274502334
26 июня 2024, 16:02
"Теперь"? Вы серьезно? А что, кому "надо" уже отстроились? 😂
Жаба Васильевна
26 июня 2024, 15:52
Что дальше?
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