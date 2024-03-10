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Сибирячка написала Бастрыкину во «ВКонтакте» из-за сноса дома Кондратюка в Новосибирске

Здание разрушили еще год назад и сейчас строят заново

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Здание снесли прошлой весной

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить законность сноса дома Кондратюка. Здание — объект культурного наследия, и его разрушили в апреле прошлого года. Сейчас дом строят заново.

— В приемную председателя СК России во «ВКонтакте» поступило обращение жительницы города Новосибирска. Она сообщила, что в апреле прошлого года под видом реконструкции снесено здание 1924 года постройки, являющееся объектом культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», — объяснили в СК России.

Сейчас в СУ СК России по Новосибирской области проводилась процессуальная проверка. Доклад о ней ждет Бастрыкин.

Последние минуты перед полным обрушением здания удалось снять на видео. Реконструкцию должны закончить к концу 2024 года.

Осенью прошлого года в Новосибирске объявили закупку на выполнение работ по сносу здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского. На его месте планируется разбить зеленую зону.

Александр БастрыкинСнос зданияПроверкаДом Кондратюка в Новосибирске
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