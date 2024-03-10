Сибирячка написала Бастрыкину во «ВКонтакте» из-за сноса дома Кондратюка в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить законность сноса дома Кондратюка. Здание — объект культурного наследия, и его разрушили в апреле прошлого года. Сейчас дом строят заново.
— В приемную председателя СК России во «ВКонтакте» поступило обращение жительницы города Новосибирска. Она сообщила, что в апреле прошлого года под видом реконструкции снесено здание
Сейчас в СУ СК России по Новосибирской области проводилась процессуальная проверка. Доклад о ней ждет Бастрыкин.
Последние минуты перед полным обрушением здания удалось снять на видео. Реконструкцию должны закончить к концу
Осенью прошлого года в Новосибирске объявили закупку на выполнение работ по сносу здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского. На его месте планируется разбить зеленую зону.