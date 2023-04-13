Как обрушили вековое здание в центре города и что обещают построить взамен — рассказываем в двухминутном видео

В Новосибирске полностью разрушили здание на Советской, 24 — дом, где жил один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк. 1 апреля объявили о реконструкции здания по федеральному проекту, через несколько дней от него остались лишь руины. Новый музей планируют построить до конца 2024 года, но начало реконструкции обернулось скандалом. Последние минуты перед полным обрушением здания удалось снять на видео.
11 апреля на строительную площадку пришли общественники с плакатами.
— Дикий вандализм и уничтожение исторической памяти, — объяснила свое отношение к произошедшему общественница Наталья Шамина. В ответ директор Музея Новосибирска Елена Щукина привела факты: дом строился не как театр или школа и не на века. Это была обычная краевая контора, для строительства которой использовали дешевые материалы — шлакоблоки. Зданию 99 лет, срок его эксплуатации походит к концу.
По проекту вид здания должен остаться прежним, на реконструкцию выделили 180 миллионов рублей. Посмотрите видео, которое уже останется в истории города. Новосибирцы болезненно переносят разрушение исторических построек, многие не верят в хороший результат и даже требуют возбудить уголовное дело. Журналист НГС Анна Скок в своей колонке, вышедшей в День космонавтики, рассуждает о символизме и вспоминает историю музея.