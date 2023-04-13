Как обрушили вековое здание в центре города и что обещают построить взамен — рассказываем в двухминутном видео

В Новосибирске полностью разрушили здание на Советской, 24 — дом, где жил один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк. 1 апреля объявили о реконструкции здания по федеральному проекту, через несколько дней от него остались лишь руины. Новый музей планируют построить до конца 2024 года, но начало реконструкции обернулось скандалом. Последние минуты перед полным обрушением здания удалось снять на видео.