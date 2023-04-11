Дом-музей пионера космонавтики снесли в Новосибирске — мэр Локоть хотел объяснить всё журналистам, но не пришел на руины

— Мы можем только предполагать, почему они это сделали. А когда спрашиваешь, то слышишь абсолютно не убедительное, что якобы надо развиваться, — отмечает Наталья Шамина.



Развиваться, по мнению женщины, нужно устойчиво и соблюдая традиции. Рядом с Натальей постепенно стали собираться ее единомышленники. Пятеро человек окружили журналистов, приводя им всё новые аргументы и примеры плохого обращения мэрии с городом.

— Вырубка сейчас идет в Нарымском сквере. Тотальная. В других городах деревья стараются сохранять. У нас чуть веточка сухая — и сразу сносят, — рассказывает одна из протестующих.