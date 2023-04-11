Дом-музей пионера космонавтики снесли в Новосибирске — мэр Локоть хотел объяснить всё журналистам, но не пришел на руины

На обломки здания музея «Дом Кондратюка», которое снесли несколько дней назад, сегодня, 11 апреля, должен был приехать мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он обещал пообщаться с журналистами и объяснить, что музей будет отстроен заново, снос аварийного дома планировался изначально и вообще всё под контролем. Но что-то пошло не по плану: на руины с пикетом вышла активистка Наталья Шамина, которая считает снос незаконным, зато мэр неожиданно не приехал. Сначала он якобы просто опаздывал, а потом пропал. Журналисты НГС побывали на месте, выслушали протестующих, вице-мэра Анну Терешкову, которую градоначальник внезапно отправил на амбразуру вместо себя, а также представителей Музея Новосибирска, в ведении которого был памятник истории.
«Новодел — это не памятник»
Дом Кондратюка еще на прошлой неделе, 7 апреля, превратился в руины. 11 апреля на его обломках должны были собраться журналисты и чиновники для «выездного совещания». Мэрия хотела показать городу, что «процесс реконструкции», а именно в рамках него якобы снесли здание, идет своим чередом. Но мирный план нарушил пикет председателя Новосибирского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой.
О том, что историческое здание в центре Новосибирска снесли, сибирячка узнала только вчера. Ей позвонил представитель одного из городских СМИ, чтобы взять комментарий по сносу дома, заодно и неприятно оповестил активистку. Наталья уверяет, что если бы она и ее коллеги узнали о планируемом сносе раньше — то обязательно попытались бы отстоять здание. А сейчас приходится делать это постфактум, требуя возбудить уголовное дело.
— У них дьявольский план. А если мы выступим, то они станут кричать, что мы тогда не восстановим. Восстанавливать они не имеют право. Если есть полное уничтожение памятника физически, то он исключается из реестра. Новодел можно снести будет в любой момент, — рассуждает Наталья Шамина.
Наталья Шамина уверена, что здание можно было укрепить и спасти, что архитекторы могут сохранить любой подобный объект. А новое, даже если оно будет построено по старым планам, уже не будет историческим памятником. Ведь в новое здание один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк никогда не входил.
— Мы можем только предполагать, почему они это сделали. А когда спрашиваешь, то слышишь абсолютно не убедительное, что якобы надо развиваться, — отмечает Наталья Шамина.
Развиваться, по мнению женщины, нужно устойчиво и соблюдая традиции. Рядом с Натальей постепенно стали собираться ее единомышленники. Пятеро человек окружили журналистов, приводя им всё новые аргументы и примеры плохого обращения мэрии с городом.
— Вырубка сейчас идет в Нарымском сквере. Тотальная. В других городах деревья стараются сохранять. У нас чуть веточка сухая — и сразу сносят, — рассказывает одна из протестующих.
Мэр не приехал
Ожидание мэра затягивалось. По плану Анатолий Локоть должен был приехать в 12:30. Но в 12:45 журналистам сообщили, что мэр задерживается, примерно в это же время подъехала вице-мэр Анна Терешкова. Она сразу направилась к протестующим и попыталась с ними поговорить.
— А давайте без давайте, — ответили Анне Терешковой активисты, — что можно сказать, если здесь произошло полное уничтожение исторического памятника? Что вы нам скажете? Мы знаем, что вы нам скажите.
— Мы умираем в вашем городе. В нем жить невозможно. Это не Новосибирск, а мухосранск какой-то. Дышать нечем, грязь, вонь, пыль, — начинает кричать разгневанная жительница в синей куртке.
— А можно вы хотя бы послушаете? — спрашивает Анна Терешкова.
— Нет, — категорично заявляет Наталья Шамина. — Мы слышали эту ложь, что здание якобы невозможно было укрепить.
В итоге чиновники решили отойти подальше, чтобы все-таки провести совещание. Историю здания на Советской, 24, которое было построено в 1924 году, рассказала директор музея Новосибирска Елена Щукина.
— В 1976 здание получило статус объекта культурного наследия как памятник истории. Не как памятник архитектуры. В 1983 году это же имя было присвоено находящейся рядом площади. С 2009 года — это музей Новосибирска. Сегодня в музее 15 зданий, — объяснила директор.
В 2017 году музей переехал из здания и перевез все экспонаты. В этом году была проведена экспертиза, которая признала здание музея опасным. В заключении от СГУПС сказано, что шлакоблоки начали рассыпаться.
— В 2017 году мы были вынуждены уехать из этого здания. В середине 20-х годов прошлого века это была обычная краевая контора акционерного общества «СоюзХлеб», ее никто не строил на века, это не театр, не школа. Поэтому строилось здание из подручных материалов, распространенных и самых дешевых — это шлакоблоки. Шлакоблоки из 20-х годов имеют срок службы до 100 лет. В этом году зданию 99 лет, — рассказала Елена Щукина.
В заключении от СГУПСа указано, что шлакоблоки нужно заменить, а вот цемент, который их держит, простоит долго. Тогда перед чиновниками встал выбор: укрепить шлакоблоки или полностью перестроить музей.
— Напомню, все стены — и внешние и внутренние — сделаны из шлакоблоков. Если речь шла об укреплении, то, как мы понимаем, внешний вид не должен быть задет. Памятник истории должен быть сохранен, как он есть. Внутри, поскольку это не памятник архитектуры, допускалось наличие каких-то дополнительных конструкций. Но сможет ли эта конструкция выдержать нагрузку. По этой причине было принято решение построить здание из кирпича, — объяснила директор музея.
Восстанавливать здание решили по типу оригинала. В музее есть альбом с фотографиями Ивана Маторина 1934 года, в котором видно здание и исторические надписи. Большинство по проекту строители сохранят, но и добавят что-то новое.
— В здании появится дополнительный этаж. Туда вынесут все необходимые службы, фонды хранилища. Дополнительно появится вторая лестница. Будут сохранены четыре выставочных зала. К истории здания мы относимся уважительно. Мы сохраняем те артефакты, которые у нас есть, — рассуждает директор.
В музее сохранились первоначальные ручки оконных проемов и дверей, фрагмент ограждения лестницы и водяной дореволюционный бак. Эти экспонаты появятся на отдельной выставке, посвященной истории дома, обещает директор музея.
Строительством здания занимается подрядная организация РСУ-5. На эти цели было выделено 180 миллионов рублей из федерального бюджета.
— Шлакоблок уже разваливается. Крепить нечего. Шлакоблоки не являются историческим памятником. Являются стены, — рассуждает гендиректор подрядной организации Михаил Голубев.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ЗАО Ремонтно-строительное управление
Через час после вызова к Наталье Шаминой приехала полиция. Она собиралась написать заявление. Один мужчина в гражданском и двое в форме увели женщину со стройки. Все остальные, так и не дождавшись мэра Новосибирска, начали расходиться.
В начале апреля в Новосибирске рядом с театром «Глобус» прошла акция против строительства полигона в Плотниково.