Развернулась стройка первого этажа «Дома Кондратюка»: старое здание музея снесли со скандалом

В центре Новосибирска развернулось строительство первого этажа музея Юрия Кондратюка. Работники заложили уже большую часть и можно увидеть, где в будущем будут окна.
— Между тем на Советской, 24 уже полным ходом идет строительство первого этажа, и не гостиницы, как некоторые опасались, а музея нашего великого земляка Юрия Кондратюка, — написал сотрудник Музея Новосибирска Юрий Лобанов.
В этом году из-за сноса аварийного здания разгорелся скандал. Активисты требовали признать снос незаконным.
Строительством здания занимается подрядная организация РСУ-5. На эти цели было выделено 180 миллионов рублей из федерального бюджета. По контракту реконструкцию музея должны закончить до 31 декабря 2024 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ЗАО «Ремонтно-строительное управление № 5 "Новосибирскгражданстрой"» учредили в мае 1993 года. Генеральный директор фирмы — Михаил Ильич Голубев. Выручка компании в 2021 году составила 786,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,5 миллиона рублей. «Новосибирскгражданстрой» выигрывал аукционы на реконструкцию Театра Афанасьева, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы
В Новосибирске на площади Маркса у строящейся гостиницы «Турист» разрыли тротуар. Мэрия объяснила редакции НГС, когда закончат работы.