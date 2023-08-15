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Развернулась стройка первого этажа «Дома Кондратюка»: старое здание музея снесли со скандалом

Реконструкцию должны закончить к концу 2024 года

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Для строительства перекрыли тротуар на Советской

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В центре Новосибирска развернулось строительство первого этажа музея Юрия Кондратюка. Работники заложили уже большую часть и можно увидеть, где в будущем будут окна.

— Между тем на Советской, 24 уже полным ходом идет строительство первого этажа, и не гостиницы, как некоторые опасались, а музея нашего великого земляка Юрия Кондратюка, — написал сотрудник Музея Новосибирска Юрий Лобанов.

В этом году из-за сноса аварийного здания разгорелся скандал. Активисты требовали признать снос незаконным.

Строительством здания занимается подрядная организация РСУ-5. На эти цели было выделено 180 миллионов рублей из федерального бюджета. По контракту реконструкцию музея должны закончить до 31 декабря 2024 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ЗАО «Ремонтно-строительное управление № 5 "Новосибирскгражданстрой"» учредили в мае 1993 года. Генеральный директор фирмы — Михаил Ильич Голубев. Выручка компании в 2021 году составила 786,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,5 миллиона рублей. «Новосибирскгражданстрой» выигрывал аукционы на реконструкцию Театра Афанасьева, строительство операционно-реанимационного корпуса больницы № 34 и корпуса для лицея № 130.

В Новосибирске на площади Маркса у строящейся гостиницы «Турист» разрыли тротуар. Мэрия объяснила редакции НГС, когда закончат работы.

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