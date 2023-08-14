У гостиницы «Турист» на площади Маркса разрыли тротуар — когда закончат работы

В Новосибирске на площади Маркса у строящейся гостиницы «Турист» разрыли тротуар. Мэрия объяснила редакции НГС, когда закончат работы.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что на участке проводят работы по комплексному благоустройству территории гостиничного комплекса «Турист». Сейчас работники занимаются укладкой тротуарной плитки и устройством заездного кармана остановки общественного транспорта.
Завершить все работы по благоустройству должны до 20 августа.
О том, что на участке разрыт тротуар, сообщил читатель НГС, по его словам, из-за работ пешеходам приходится проходить рядом с машинами.
Работы, по данным мэрии, проводит компания «Турсиб-Б». В «Контур.Фокусе» указано, что организация образована в 2012 году. Генеральный директор компании — Валерий Кокорин, конечные владельцы — Арам Екавян (50%), Валерий Кокорин (47,74%), Елена Дроздова (2,26%). На конец 2022 года выручка организации составила 125 миллионов рублей, чистая прибыль — 26,8 миллиона рублей.
Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.