У гостиницы «Турист» на площади Маркса разрыли тротуар — когда закончат работы

Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.

