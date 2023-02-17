«Здание аварийное и требует глобальной реконструкции»: на восстановление музея на Советской потратят 172 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции Музея имени
— Выполнение работ по реконструкции здания музея по улице Советской, 24 в Центральном районе города Новосибирска, — говорится в документации.
По данным сайта, цена контракта составляет
К работам подрядная организация должна приступить 24 апреля 2023 года, а завершить до 31 декабря 2024 года. Средства выделены из федерального бюджета, об этом в декабре 2022 заявил мэр Анатолий Локоть.
— Мы получили подтверждение о включении в федеральный проект нашей заявки по восстановлению и реконструкции Музея имени Ю. В. Кондратюка на улице Советской. В нем размещена большая экспозиция, посвященная одному из основоположников космонавтики Юрию Васильевичу Кондратюку. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует глобальной реконструкции, — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.
Ранее Новосибирский музей эпохи СССР «Галерея времени» вложил 34 млн рублей в реставрацию первой русской серийной машины.