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«Здание аварийное и требует глобальной реконструкции»: на восстановление музея на Советской потратят 172 млн рублей

Средства выделили из федерального бюджета

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Работы должны завершить до 31 декабря 2024 года

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В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции Музея имени Ю. В. Кондратюка. Заказчиком выступает Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Выполнение работ по реконструкции здания музея по улице Советской, 24 в Центральном районе города Новосибирска, — говорится в документации.

По данным сайта, цена контракта составляет 172 128 514 рублей. За эту сумму подрядная организация должна отремонтировать кровлю здания, провести комплекс работ по реконструкции фундамента и стен подвала, а также отреставрировать стены снаружи и внутри здания.

К работам подрядная организация должна приступить 24 апреля 2023 года, а завершить до 31 декабря 2024 года. Средства выделены из федерального бюджета, об этом в декабре 2022 заявил мэр Анатолий Локоть.

— Мы получили подтверждение о включении в федеральный проект нашей заявки по восстановлению и реконструкции Музея имени Ю. В. Кондратюка на улице Советской. В нем размещена большая экспозиция, посвященная одному из основоположников космонавтики Юрию Васильевичу Кондратюку. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует глобальной реконструкции, — цитирует пресс-центр мэрии Анатолия Локтя.

Ранее Новосибирский музей эпохи СССР «Галерея времени» вложил 34 млн рублей в реставрацию первой русской серийной машины.

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