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Музей СССР вложил 34 млн рублей в реставрацию первой русской серийной машины — что делают за такие деньги

Новосибирский музей СССР единственный продолжает реставрацию редкого «Руссо-Балта»

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Текущее состояние лимузина

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Новосибирский музей эпохи СССР «Галерея времени» сообщил, что остался единственным в России, кто продолжает реставрацию редкого 110-летнего лимузина «Руссо-Балт». Напомним, что «Руссо-Балт» — первая серийная российская марка авто, на таком лимузине ездил царь. Сохранился единственный относительно целый «Руссо-Балт», который находится в Политехническом музее в Москве.

— В начале пути в 2012 году приступило 5 команд, в 2016 году их уже осталось 3. Потом была пандемия, сейчас военная операция, всё это не способствовало улучшению в ретро-мире, многие мастерские закрылись. На сегодня мы имеем единственную мастерскую, которая в нашей стране воссоздает автомобиль «Руссо-Балт», — рассказал НГС директор музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.

В свое время музей нашел и выкупил все оригинальные чертежи марки, в том числе флагманского лимузина С-24–30НР образца 1912 года. На текущий момент воссозданы шасси, деревянный кузов, частично декор, интерьер и детали двигателя. Последняя воссозданная деталь — лобовина нижней станины двигателя, готовятся к отливке нижняя и верхняя станины двигателя.

Крышка лобовины нижней станины

Крышка лобовины нижней станины

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Такая реставрация, говорят специалисты, очень долгий и дорогостоящий процесс, который может длиться годами, ведь с нуля делается машина по чертежам вековой давности.

— На сегодняшний день туда вложено 34 миллиона рублей. Разработка двигателя, разработка КПП, доработка всех этих металлов занимает очень много времени и, естественно, средств и людей. Работают конструкторы, механики, токари, фрезеровщики, подгоняется это всё, смотрится, — отмечает Владимир Курдюмов.

Предполагается, что этот первый «Руссо-Балт» поедет своим ходом в 2023 году, а затем реставраторы будут воссоздавать по чертежам другие модели марки.

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