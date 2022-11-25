Музей СССР вложил 34 млн рублей в реставрацию первой русской серийной машины — что делают за такие деньги

— В начале пути в 2012 году приступило 5 команд, в 2016 году их уже осталось 3. Потом была пандемия, сейчас военная операция, всё это не способствовало улучшению в ретро-мире, многие мастерские закрылись. На сегодня мы имеем единственную мастерскую, которая в нашей стране воссоздает автомобиль «Руссо-Балт», — рассказал НГС директор музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.