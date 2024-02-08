Подмяли Высокий: на остров возле «Европейского берега» съехалась техника — жители переживают за реку и судьбу незаконной дамбы

«Одни везут, вторые копают, третьи раскатывают»

Вблизи Бугринского моста на реке Обь расположились несколько островов, среди них — остров Высокий. Летом он скрывается за кустарниками и деревьями, а пробраться на территорию можно только по незаконной переправе, зимой к нему протоптана тропа по льду. Дорожки на крутом склоне можно заметить то с одной стороны, то с другой, рядом по замерзшей воде катаются на лыжах и занимаются скандинавской ходьбой.

Осенью, когда опадает листва, разглядеть, что происходит на острове, проще. Тогда, вспоминают прогуливающиеся по льду, жители и заметили на этом клочке земли технику, но появиться она могла и раньше, просто за зеленью ее не было видно. При этом экскаваторы не двигались, а простаивали на участке. Несколько недель назад остров оживился: жители соседних многоэтажек увидели, что по незаконной переправе вечером один за другим проезжали груженые КАМАЗы, а между деревьями заработали экскаваторы.