Подмяли Высокий: на остров возле «Европейского берега» съехалась техника — жители переживают за реку и судьбу незаконной дамбы

Вокруг небольшого острова Высокий, известного скандальной дамбой, которая соединяет его с городом в районе микрорайона «Европейский берег», снова разгорелся конфликт. Жители заметили на острове спецтехнику: груженые КАМАЗы и работающие экскаваторы. Предположений о том, почему проводят работы и что может появиться в зеленой зоне, у местных нет, но они боятся, что стройка повлияет на судебное разбирательство по незаконной переправе — единственному выезду с территории. НГС узнал, какие работы проводили на острове, что может на нем появиться, и вспомнил скандальную историю дамбы, которую не могут снести уже 10 лет.
«Одни везут, вторые копают, третьи раскатывают»
Вблизи Бугринского моста на реке Обь расположились несколько островов, среди них — остров Высокий. Летом он скрывается за кустарниками и деревьями, а пробраться на территорию можно только по незаконной переправе, зимой к нему протоптана тропа по льду. Дорожки на крутом склоне можно заметить то с одной стороны, то с другой, рядом по замерзшей воде катаются на лыжах и занимаются скандинавской ходьбой.
Осенью, когда опадает листва, разглядеть, что происходит на острове, проще. Тогда, вспоминают прогуливающиеся по льду, жители и заметили на этом клочке земли технику, но появиться она могла и раньше, просто за зеленью ее не было видно. При этом экскаваторы не двигались, а простаивали на участке. Несколько недель назад остров оживился: жители соседних многоэтажек увидели, что по незаконной переправе вечером один за другим проезжали груженые КАМАЗы, а между деревьями заработали экскаваторы.
— Слухов и предположений у нас нет. В чате дома все бурно обсуждают, что происходит, но никто не понимает, что именно, — поделилась пожилая пара.
Сначала работы проводили в неспешном режиме, рассказал НГС председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров: мог приехать один КАМАЗ, потом другой, территорию отсыпали. В конце января техники стало больше, активность на острове — интенсивнее, а машины приезжали в основном в темное время суток. Именно это жителей и напугало. Кроме того, замечает Максим, остров поредел, деревьев стало меньше, хотя самой вырубки он не видел.
— Начали пускать КАМАЗы — растительности нет, и мы видим огоньки. Происходило это либо вечером, либо с утра. Трактора понаехали, и быстро-быстро: одни везут, вторые копают, третьи раскатывают. Идет отсыпка, вероятно, ведут подготовительные работы, — предполагает председатель.
Жители микрорайона боятся, что строительные работы повлияют на решение по сносу незаконной дамбы, суд по которой сейчас идет. Они считают, что никакие работы проводить на территории нельзя, пока не станет ясно, что произойдет с переправой.
При этом жители уверяют, что не против строительства и развития острова, согласны на зону для отдыха и коммерческую деятельность. Главное, чтобы снесли дамбу и устранили экологическую катастрофу. Новосибирцы уже обратились в прокуратуру, к губернатору и врио мэра. Сейчас, по словам активистов, работы остановили.
Нет никакой стройки?
На острове действительно стоит спецтехника, снег вокруг примят ее колесами. С одного края раскинулся строительный городок с вагончиками и стройматериалами, с другого — слегка припорошенный снегом грунт. Кроме транспорта здесь есть уже давно построенные беседки и каркас яхт-клуба, возведение которого приостановили. Судя по паспорту объекта, строительство гостиницы и яхт-клуба начали в 2020 году, закончить должны были в 4 квартале 2021 года. Застройщиком указана компания «Альфа», заказчиком и генподрядчиком — «СУ-54».
Согласно выпискам из ЕГРН, остров с 2018 года по 2027 год арендует компания «Альфа», ей же принадлежит недостроенное здание яхт-клуба. По данным сервиса «Контур.Фокус», организация образована в 2007 году, учредители часто менялись, с 2019 года ей руководит Тимур Саттаров. До 2022 года компанией в равных долях владели Ольга Гребенюк и Тимур Саттаров, сегодня у супругов доли по 25%, а половина «Альфы» принадлежит Андрею Воронову. Он числится участником или владельцем около 10 компаний, среди них ООО СЗ «Центр левого берега», которой он тоже владеет совместно с Тимуром Саттаровым и Ольгой Гребенюк. Компания строит на месте снесённого в прошлом году недостроенного здания ДК завода «Сибсельмаш» многофункциональный комплекс «Аэрон». До 2021 года Воронов был одним из учредителей ООО «Речной фасад» — сейчас компанией владеют Вадим Красаков (66,7%) и известный новосибирский девелопер Владимир Мартыненков (33,3%). Организация на соседнем с Высоким острове отстроила роллердром.
Чистая прибыль «Альфы» — 94 тысячи рублей. По данным муниципального портала, сейчас у компании нет действующих разрешений на строительство на Высоком.
В 2022 году мэрия Новосибирска отказала застройщику в выдаче разрешения на ввод яхт-клуба и гостиницы, и «Альфа» обратилась в суд о признании отказа незаконным. В конце января прошлого года арбитражный суд встал на сторону властей, третьим лицом выступала архитектурная мастерская «Лантерна», которая разработала проект. Из материалов дела следует, что в мае УАСИ отказала застройщику по нескольким причинам, среди них отсутствие части нужных документов, второго подъезда к земельному участку со стороны улицы 2-я Водонасосная, сквозного проезда на соседний остров. Компания пыталась оспорить решение, дошла до апелляционного и кассационного судов, но решение устояло.
Территорию, где разместили транспорт, охраняют шесть собак, они громко лают на посторонних и почти готовы сорваться с цепи, но замолкают при виде женщины небольшого роста по имени Светлана. Именно она уже примерно 10 лет следит за объектами на острове. Светлана говорит, что беспокойство местных необоснованно: строительство на территории не ведут, а лишь решили разровнять площадку и укрепить грунт, потому что кое-где он проседает.
— Вот видите, где поваленные деревья, о которых говорят? — показывает женщина. — Вокруг деревьев все расчищено. Грунт нужен для укрепления берега. Вот тут подмывает, заровнять надо, где бугры, неровности, где глина. Планировалось все разровнять, остров приподнять, чтобы дальше травой зарастало.
К ней, отмечает женщина, из местных никто не приходил и не просил объяснить, что строят на территории, хотя она не против показать, что ничего страшного не происходит. Светлана рассказывает и о проблемах острова: например, дорожки около беседок приходится периодически подсыпать землей, потому что из-за илистого грунта образуются ямы, а через некоторое время снова появляются выбоины. Строить высокие здания, отмечает она, на острове не получится как раз из-за слабого грунта — и указывает на недостроенный яхт-клуб, стоящий на возвышенности.
— Здесь нельзя ничего строить, внизу вода. Чтобы одноэтажное здание построить, смотрите сколько отсыпать пришлось. На дорожках тоже ямы, сколько бы их не засыпали, все вниз идет, — поделилась Светлана.
Что будет с дамбой, женщина не знает, но говорит, что в будущем планируют построить новый мост в сторону дома на улице Владимира Заровного, 42.
Представитель компании «Альфа» сообщил, что остров передан ей для завершения строительства недостроенного яхт-клуба. Сейчас его проект находится в стадии предпроектной подготовки и проектирования. Получить разрешение на строительство компания рассчитывает в первом квартале 2024 года.
— Какие-либо строительные работы на участке не ведутся, — заверили в компании. — Выступая арендатором земельного участка, ООО «Альфа» периодически проводит мероприятия по уборке и санитарному содержанию в пределах границ арендованного земельного участка, в том числе разравнивание участка и расчистку от мусора, что не относится к подготовительным строительным работам.
Также в «Альфе» отметили, что в сентябре прошлого года компания направила запрос о выдаче техусловий в департамент транспорта, чтобы участок присоединили к улично-дорожной сети города в соответствии с проектом планировки. Его утвердили в 2021 году, и в нем остров Высокий разделен на парки, природную зону и объекты отдыха и оздоровления.
Всего на территории должно быть три проезда: вблизи микрорайона «Европейский берег», соединительный проезд с соседним островом, и там, где сейчас находится незаконная дамба. Также дорога пройдет вдоль берега Высокого. Планы построили до 2030 года.
По данным пресс-центра мэрии, представители администрации Первомайского района выезжали на Высокий на осмотр и установили, что строительство не ведется, а техники на острове нет. Участок находится в зоне рекреации, здесь можно размещать объекты отдыха, оздоровления, занятий спортом, туристического обслуживания, причалы. Согласно Генплану, строить жилье на участке нельзя, подчеркнули в мэрии.
Скандальная дамба и история острова
Сейчас на острове можно строить только яхт-клуб и гостиницу, но когда-то планы на застройку места отдыха были грандиозными. На клочке земли в Оби хотели отстроить целый аквапарк. Как писали «Новосибирские новости», по заказу первого арендатора Высокого, компании «Техно-Спорт» разработали концепцию рекреационной зоны на четырех соседствующих островах. Проект включал гостиницу, аквапарк, роллердром и спортивные площадки. Компания «Альфа», которая сейчас арендует остров, начала строить здание гостиницы, яхт-клуба по проекту мастерской «Лантерна», разработанному в середине 2010-х.
НГС не один раз писал о незаконной дамбе, которая соединяет остров Высокий с Октябрьским районом. Местные говорят, что суд по поводу сноса до сих пор идет. Жители «Европейского берега» хотят, чтобы переправу именно снесли, а не прочистили русло или проложили трубы.
— Дамба ведет к экологической катастрофе, происходит заиливание, с конца июня у нас практически нет воды. Появляются лягушки, вонь, комары, крысы и мыши, — объясняет Максим Егоров. — Судья назначила экспертизу на апрель. Если экспертиза покажет, что переправа нарушает экологическую ситуацию, то должны снести.
В апреле прошлого года в Центральный районный суд поступил иск межрайонного природоохранного прокурора, который потребовал сноса незаконной дамбы. Ответчиком значится региональное Министерство природы и Верхне-Обское бассейновое водное управление. В прокуратуре рассказали, что в русле реки Обь без документов возвели сооружение длиной около 95 метров и шириной от 5 до 8 метров — грунтовую насыпь, в «теле» которой имеются две водопропускные трубы диаметром 200 мм. Дамба изменила дно и берег реки в этом месте.
Еще 10 лет назад прокуратура требовала у мэрии снести незаконное строение на Оби из-за угрозы подтопления домов микрорайона «Европейский берег» в устье Ини. Тогде же стало известно, что фирму, которая возвела дамбу, оштрафовали. Она ликвидировалась, ее руководитель исчез, а опасная дамба так и осталась нетронутой. По данным НГС, ее построила фирма «Регион-Н» (учредитель — Андрей Воронов) для переправы на остров, где компания «Техно-спорт» (учредитель — Артур Кутишенко, он же числился среди первых учредителей «Альфы», которая арендует остров) планировала организовать яхт-клуб и аквапарк.
Позже в администрации Обского бассейна внутренних водных путей сообщали, что в 2014 году согласовали проектную документацию на строительство дороги к острову по обращению ООО «РосИнсталПроект» (по данным Rusprofile, учредителями числятся Ольга Пингасова и Денис Юминов).
Прокуратура отмечала, что разрешения на строительство насыпной переправы не было — на участке мог появиться только мост, поэтому компания «Регион-Н» должна была исправить нарушения.
Спустя шесть лет директор компании «Брусника. Сибакадемстрой» презентовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю концепцию строительства набережной вдоль «Европейского берега». Он заявил, что дамба заилилась и портит воду в протоке, примыкающей к месту отдыха, объяснил, что русло необходимо чистить и заявил, что у Высокого есть «собственник». Тогда мэр сильно удвился, что остров ушел из-под власти, хотя Высокий на тот момент арендовали несколько лет.
Остров передали в аренду ещё в 2011 году — договор тогда заключили с компанией Артура Кутишенко «Техно-Спорт». В 2013 году он описывал большие планы на весь архипелаг на Оби: на нём планировали построить большой развлекательный комплекс с аквапарком. В 2013 году аренду переоформили на другую компанию Кутишенко — ООО «Альфа», соучредителями которой был известный девелопер Владимир Мартыненков (микрорайон «Ясный берег») и остается Андрей Воронов. В 2016 году организацию пытались выгнать с острова через суд из-за долгов по аренде в миллионы рублей. Тогда удалось доказать, что в документах мэрии была поддельная подпись, «Альфа» выиграла и осталась на Высоком. Спустя два года город снова заключил с организацией договор аренды на остров, который действовал до начала мая 2021 года, а сейчас продлен до 2027 года.
Летом 2022 года снова разразился скандал вокруг дамбы: жители «Европейского берега» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти реку, русло которой активно зарастает. После публикации НГС прокуратура Новосибирской области решила организовать дополнительную проверку. Суд по сносу дамбы еще идет.
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