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«Изуродовано все, что только можно»: в Заксобрании раскритиковали вид заборов на мостах — в мэрии обещают выделить деньги

Мэрии долгое время не хватало средств для ремонта ограждений

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Депутат возмутился состоянием барьерных ограждений на мостах

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В Новосибирске выделят 343 миллиона рублей на ремонт барьерных ограждений на мостах. Об этом сегодня, 5 декабря, на комитете областного Заксобрания по транспорту сообщил заместитель начальника департамента транспорта мэрии Сергей Эпов.

Он заявил об этом в ответ на замечание о состоянии барьерных ограждений в городе, которое сделал депутат Заксобрания Валерий Ильенко. Он отметил, что раньше чиновники ссылались на то, что в городе не хватает финансирования на ремонт.

— Я привожу пример, и буду приводить до тех пор, пока вы не услышите. По восстановлению ограждений, мостовых съездов — изуродовано все, что только можно. Стоит так годами. Никто ничего не делал. Если вы считаете, что нужно обратиться и для того, чтобы из бюджета области были выделены средства, говорите. Тогда мы будем подключаться. А говорить, что у нас нет средств и мы не будем этого делать — неприемлемо, — высказался депутат Заксобрания.

Сергей Эпов подтвердил, что проблема с ограждениями в городе есть и сообщил, мэрия дополнительно выделила деньги учреждению «Гормост».

— Будет выполняться работа по содержанию дополнительно. В том числе, замена ограждения хотя бы на подходах и на самих искусственных сооружениях. По поводу остальных ограждений мы еще будем работать, — добавил Сергей Эпов.

Также заместитель начальника департамента по транспорту добавил, что возникли проблемы по поводу ремонта двух сооружений: Октябрьский мост и путепровод на Октябрьской магистрали. В первом случае мэрия заключила дополнительные контракты с двумя подрядчиками, а у первого уменьшили объем работы. Новые подрядчики сейчас ведут подготовительную работу и собираются выходить на объект в феврале 2024 года. Сейчас Октябрьский мост на «низкой степени готовности».

— По поводу путепровода на Октябрьской магистрали — подрядчик на организации пока еще не выполнил все условия, не устранил все замечания, — добавил Сергей Эпов.

В этом году мэрия путепровод не примет.

Окончание ремонта Первомайского сквера перенесли на 2024 год. По словам мэра, подрядчик не выполнил свои обязательства по ремонту сквера, поэтому принять работы не смогли.

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РемонтБарьерные огражденияМостНовосибирск
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