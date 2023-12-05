«Изуродовано все, что только можно»: в Заксобрании раскритиковали вид заборов на мостах — в мэрии обещают выделить деньги

— Я привожу пример, и буду приводить до тех пор, пока вы не услышите. По восстановлению ограждений, мостовых съездов — изуродовано все, что только можно. Стоит так годами. Никто ничего не делал. Если вы считаете, что нужно обратиться и для того, чтобы из бюджета области были выделены средства, говорите. Тогда мы будем подключаться. А говорить, что у нас нет средств и мы не будем этого делать — неприемлемо, — высказался депутат Заксобрания.