Сын Амана Тулеева живет в Новосибирске: что о нем известно и чем он занимается

Сегодня стало известно, что умер бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев. НГС вспомнил о том, что в Новосибирске сейчас живет его сын Дмитрий Тулеев - он уже долгие годы руководит ФКУ «Сибуправтодор».
По информации федерального делового журнала ТСР, Дмитрий Тулеев родился 25 июля 1968 года в поселке Мундыбаш Кемеровской области. Он учился в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1993 году Тулеев окончил университет по специальности «экономика и управление на транспорте». Также Дмитрий Тулеев защитил диссертацию на присвоение ученой степени доктора транспорта.
Сразу после университета Тулеев начал работать на руководящих должностях в различных коммерческих структурах. А уже в 1999 году был назначен заместителем начальника ФКУ «Сибуправтодор». В 2002 году стал начальником ФКУ «Сибуправтодор».
«Сибуправтодор» — федеральное управление автомобильных дорог. Был создан Министерством транспорта РФ. Как сообщают на сайте компании, в оперативном управлении ФКУ «Сибуправтодор» федеральные автомобильные дороги Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320 и Р 402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. В том числе «Сибуправдор» отвечает за стройку Восточного обхода.
В 2016 году стало известно, что Дмитрий Тулеев оказался учредителем кредитного кооператива «Сибирь-Финанс-Сервис». По данным Контур.Фокуса, сын бывшего губернатора был учредителем с 2004 по 2016 год. В 2018 году «СФС» исключили из ЕГРЮЛ. Сейчас Дмитрий Тулеев ни в каких фирмах кроме «Сибуправтодор» не фигурирует.
Второй раз в 2016 году Дмитрий Тулеев попал в новостные заголовки, так как отдал больше 5 тысяч рублей уличному музыканту, реперу. В 2018 году Владимир Путин наградил Дмитрия Тулеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
О смерти отца Дмитрия — Амана Тулеева стало известно сегодня, 20 ноября. Бывшему губернатору было 79 лет. В онлайн-трансляции корреспонденты собирают всю информацию, которая известна к этому часу.