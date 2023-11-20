«Многим некуда идти»: истории бойцов ЧВК, уходивших на фронт с зоны — одни учат детей и помогают своим, вторые — снова в тюрьмах

Самой актуальной информацией по этим трем пунктам в последнее время владеют те, кто недавно вернулся из зоны боевых действий — бойцы ЧВК и другие добровольцы (мобилизованные остаются в зоне боевых действий и, согласно официальным разъяснениям, вернутся домой после окончания СВО).



— Это у нас врач, это диверсант-подрывник… правда, ему нечего здесь подрывать, это — по «птичкам», по беспилотникам, — Представляет своих товарищей худощавый мужчина на костылях и в вагнеровской кепке.



Лица он, как и врач, не скрывает.