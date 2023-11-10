«Огромнейшая фура елок»: первые живые деревья на Новый год привезли в Новосибирск

Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку в Новосибирске могут установить 1 декабря. Точная дата зависит от погодных условий. Улицу Ленина в этом году снова перекроют с 17 ноября по 1 февраля, пешеходную дорогу планируют украсить к празднику.