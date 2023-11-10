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Новый год 2024 в Новосибирске

«Огромнейшая фура елок»: первые живые деревья на Новый год привезли в Новосибирск

Их заметили в Дзержинском районе

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Деревьев завезли много, их выгружают из фуры

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Первые живые елки привезли в Новосибирск на Новый год. Видео, как из фуры выгружают деревья, снял читатель НГС Денис 10 ноября.

— Целая огромнейшая фура елок, рабочие носят, аккуратно укладывают. Сразу появилось новогоднее настроение, — говорит Денис.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Денис

Как рассказал новосибирец, деревья разгружают недалеко от пересечения улиц Красина и Гоголя в Дзержинском районе, напротив здания на улице Гоголя, 204в.

Елки появились в Дзержинском районе

Елки появились в Дзержинском районе

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Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку в Новосибирске могут установить 1 декабря. Точная дата зависит от погодных условий. Улицу Ленина в этом году снова перекроют с 17 ноября по 1 февраля, пешеходную дорогу планируют украсить к празднику.

ЕлкиНовый годФураДеревья
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