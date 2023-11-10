«Огромнейшая фура елок»: первые живые деревья на Новый год привезли в Новосибирск

Первые живые елки привезли в Новосибирск на Новый год. Видео, как из фуры выгружают деревья, снял читатель НГС Денис 10 ноября.
— Целая огромнейшая фура елок, рабочие носят, аккуратно укладывают. Сразу появилось новогоднее настроение, — говорит Денис.
Как рассказал новосибирец, деревья разгружают недалеко от пересечения улиц Красина и Гоголя в Дзержинском районе, напротив здания на улице Гоголя, 204в.
Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку в Новосибирске могут установить 1 декабря. Точная дата зависит от погодных условий. Улицу Ленина в этом году снова перекроют с 17 ноября по 1 февраля, пешеходную дорогу планируют украсить к празднику.