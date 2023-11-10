Новосибирская инспекция по охране памятников подала в суд на структуры Минобороны России

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области подала в суд на структуры Минобороны России из-за разрушающихся зданий Военного городка № 17, которые признаны объектами областного культурного наследия. Об этом сообщил в ответе на запрос корреспондента НГС исполняющий обязанности начальника инспекции Андрей Гончаров.
— По результатам выездных контрольных мероприятий в отношении объектов культурного наследия, в связи с неисполнением подведомственными учреждениями Минобороны РФ обязанностей по содержанию объектов культурного наследия и поддержанию их в надлежащем <…> состоянии, инспекцией подготовлены и направлены в суд исковые заявления о понуждении исполнения обязательств, — говорится в ответе Андрея Гончарова.
Сколько таких исков и в какие сроки они направлены в суд не уточняется. Весной 2023 года было известно о трех поданных исках. Еще некоторое количество исков готовилось для подачи, как уточнили общественники, следящие за ситуацией в городке.
Корреспондент НГС отправил запрос по этому поводу в Министерство обороны РФ. Ответ не поступил. Также был отправлен в инспекцию дополнительный запрос: по точному количеству поданных исков на ноябрь 2023 года.
Андрей Гончаров также подчеркнул, что содержание объектов культурного наследия возложено на его собственников: юридических или физических лиц. Если охранный статус имеет многоквартирный дом, то его содержанием должны заниматься все собственники.
Напомним, в сентябре НГС опубликовал колонку общественницы и участницы новосибирского отделения ВООПИиК Елены Гавровской о том, что 39 объектов Военного городка № 17, имеющих охранный статус, находятся на грани уничтожения.