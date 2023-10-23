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Новосибирским чиновникам грозит уголовная ответственность из-за свалок у Хилокского рынка — доклада требует Бастрыкин

Глава СКР форсирует расследование уголовное дело о халатности

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В ноябре 2022 года Александр Бастрыкин поручил «самым матёрым следователям» разобраться в происходящем в районе Хилокского рынка

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Сотрудникам администрации Новосибирского района грозит уголовная родственность из-за несанкционированных свалок неподалеку от Хилокского рынка (улица Малыгина). Новосибирский следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК, а глава СКР Александр Бастрыкин подчиненных поторапливает, запрашивая доклад о проделанной работе.

— В рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц в связи с незаконным образованием свалок на территории Новосибирского района (ст. 293 УК РФ) будет дана правовая оценка указанным фактам. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — сообщили 22 октября в новосибирском СК.

НГС направил запрос в администрацию Новосибирского района с просьбой прокомментировать позицию СК по несанкционированным свалкам на ул. Малыгина. При получении ответа материал будет дополнен.

Хилокский жилмассив и улица Малыгина регулярно мелькают в новостных лентах: в мае 2023 года местные жители пожаловались на массовую драку пьяных мигрантов на улице, на празднование Курбан-байрама позвали на помощь дружинников, а на Хилокском рынке процветал настоящий рэкет в стиле 90-х. В итоге ситуация вывела из себя главу СК Александра Бастрыкина.

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