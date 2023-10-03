Черная плесень захватывает здания: в Центральном районе разрушаются дома заводчан — жители боятся ходить по лестницам

В Центральном районе Новосибирска есть шесть двухэтажных домов на небольшой улице Крестьянской. Здания зарастают плесенью, рушатся и сыреют, но ситуация не меняется много лет. Жители говорят, что дома надо признать аварийными и снести, а в мэрии разводят руками — чтобы признать дома аварийными, нужна заявка от жителей, а ее нет. Как живут в разрушающихся двухэтажных домах новосибирцы — в репортаже НГС.
«Как в бане. Сыростью пахнет»
Перед приездом на репортаж на Крестьянскую на станции «Плехановская» закрыли «народную тропу». Жители домов начали разговор с этой проблемы, показывали, как им приходится перелазить через новый забор и уверяли, что вскоре его снесут.
— Ночью его уже не будет. До этого места камеры не достают, — кричит местная жительница.
Жители и Крестьянской, и окрестных улиц, узнав о приезде журналистов, собираются в толпу. Они говорят все разом, шутят и злятся. Несколько раз повторяют, что чувствуют себя оставленными и отрезанными от всего мира. Указывают на злую иронию: жить напротив железнодорожной станции, но не иметь к ней доступа.
— Это Центральный район, это Дзержинский, это Калининский, это Заельцовский, — показывает в разные стороны пенсионерка Татьяна. — Мы стоим на границе четырех районов и на хер никому не нужны. У нас магазинов нет, с моими ногами 40 минут идти. Сейчас еще жилмассив построили, у меня в школе на той стороне внуки учатся.
Пока толпа продолжает буйствовать, я потихоньку оглядываюсь. Чувствовать себя брошенными в таком месте — очень просто. Недавно, как рассказали жители, на участке между домами и железной дорогой убрали несколько десятков деревьев — признали аварийными. Вокруг стоят одинокие гаражи. Через полуразрушенную дорогу от них — шесть двухэтажных потрепанных кирпичных домов. Они аварийными не признаны, несмотря на уверения жителей, что скоро разрушатся.
Еще немного пообщавшись на тему станции и ни к чему не придя, мы пошли в дома. Жительницы улицы Ольга и Людмила объяснили, что домам около 70 лет, их построили для работников заводов — конечно, временно, как и многие бараки. Туалеты в прошлом были на улице.
— Тут за месяц столько проблем, дом осыпается уже. У меня дочь в 1990 году родилась, и за это время ничего не изменилось. Только в прошлом году штукатуркой покрыли, — объяснила одна из женщин. — Поезда идут — страшно, а сейчас каждые три минуты идут и два больших в три часа ночи. Просыпаешься, думаешь: как бы дом не развалился или телевизор не упал.
Многие получили квартиры в этих домах от родителей, которые работали на заводах, другие переехали не так давно. Одна из жительниц в черном аккуратном пальто говорит, что приобрела квартиру в 2011 году.
— Мне сказали, мол, зачем ты сюда суешься, дом проблемный. Знакомая в ЖЭУ работала, всегда геморрой был. Я говорю, что у нас денег нет купить жилье, — объясняет сибирячка.
Самым сложным считают дом на Крестьянской, 1. Раньше в нем была бойлерная, поэтому тут более сыро, чем в других домах. Здесь живет Раиса Саидова, мама троих детей. Экскурсию по дому она начинает с подвала: черная крутая лестница, полутемень, удушливый запах и осыпающиеся стены — так выглядит подвал. Мы пройдемся и по остальным, и все они будут похожи и будут вызывать головокружение.
— У всех грибок, всё гниет. В крыше с той стороны выпали кирпичи. Дверь вся мокрая. Как в бане. Сыростью пахнет. Вот этим дышат дети, — сокрушается многодетная мама.
Раиса смело спускается и показывает, что в подвале чинил ее брат. Самое страшное зрелище внизу — обваливающийся потолок: это пол в квартире на первом этаже и он еле держится на единственной балке.
Над подвалом живет 20-летняя Настя с бабушкой. Девушка учится в колледже и помогает с ремонтом. У них дома на первый взгляд даже уютно, если не обращать внимание на запах сырости — видно, что владельцы стараются поддерживать квартиру в хорошем состоянии. Но как только Настя начинает приподнимать ковры и отодвигать мебель, становится понятно, сколько в квартире проблем. Особенно пугает черная плесень на стенах — её мы увидим в каждом доме и подъезде, куда нас проведут.
— Здесь у нас вообще, когда топило, обои поотлетали. Дышать нечем. Под стенами кирпичи обваливаются, а на полу в основной комнате балка выпирает, а пол садится, — перечисляет девушка.
Раиса объясняет, что вода в домах стоит везде и всегда — ни летом, ни зимой не уходит. В морозные дни из-за этого дом насквозь промерзает, и двери перестают закрываться. Дети Раисы, им 16, 10 и 8 лет, часто болеют — как и все дети в домах на улице Крестьянской.
Обойдя дом по кругу, жители показывают, что происходит с фасадом, особенно обращая внимание на подвал и дыры в нем. К дырам прислонены шины — как объясняет одна из жительниц, чтобы в подвал не прыгали кошки.
— Это скоро рухнет, — тяжело произносит женщина из толпы. — Фундамент разваливается. Дом уходит.
«Водопад бил из стены»
В соседнем доме на Крестьянской, 3 живет молодая семья с двумя детьми. Младший — еще совсем младенец, тихонько лежит на руках у мамы, пока его папа Алексей проводит экскурсию.
— Год назад тут что-то прорывало, тут всё разрыли и засыпали. А зима прошла, всё начало таять и по всей улице побежал ручей, прямо водопадом бил из стены в подвал. Начали какие-то живности заводится, — обращает внимание на фундамент дома Алексей.
Вместе с Алексеем мы заходим в подвал, где на стенах видны разводы от льющейся сверху воды. По весне, как добавляет мужчина, вода здесь стоит по щиколотку.
Квартира молодой семье досталась по наследству. Она выглядит ухоженно, виден недавний ремонт: прямо перед рождением ребенка родители покрасили стены. Но хватило этого только на пару месяцев. За мебелью уже вовсю растут пятна черной плесени.
— Тут холодно, ребенок одетый зимой — не отпустишь так, чтобы он дома в шортиках ходил. Зимой много болеют дети, — отмечает Алексей.
Пол в квартире Алексей тоже менял: в главной комнате три года назад, в кухне — полгода назад. Но делать капитальный ремонт мужчина смысла не видит: это потребует больших вложений, а результат быстро исчезнет.
— Нет возможности переехать. Мы молодая семья, нам купить жилье сейчас очень сложно. Я и так всё время в командировках, — объясняет Алексей.
За услуги управляющей компании и Фонду модернизации в прошлом месяце семья заплатила около тысячи рублей.
Срочно переезжать, как это бывает в бараках, хотят не все. Одна из женщин показывает подъезд в доме
— Подъезды моем сами, дворников нет у нас. У нас чисто. Обратите внимание, сколько зелени: у нас очень красиво, цветы. Здесь живут татары, армяне, корейцы, и мы очень дружно живем, — уверяет женщина, а я невольно пытаюсь уловить сарказм.
На вопросы о документах жители пожимают плечами. Стопки с письменными ответами на жалобы, которые часто бывают в таких случаях, у них нет. «Никто ничего не говорит» или «Всем на нас плевать» — ответы распространенные. При этом жители устно, по их словам, обращаются и к депутату, и в управляющую компанию.
Слабая надежда на то, что у меня будет подтверждение этих обращений, возникает при появлении строителя Алексея: он несколько раз пользовался «Госуслугами», чтобы жаловаться на различные проблемы — сосульки в доме или аварийные деревья. Но на аварийность самих домов Алексей не жаловался.
«Срок освоения не определен»
В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что в ближайшие два года в домах на Крестьянской запланирован капитальный ремонт. В домах на Крестьянской 1, 3, 18б и 20а в 2025 году собираются отремонтировать фасад, крышу, подвальные помещения, а также внутридомовые инженерные системы водоснабжения, канализации и водоотведения, тепло- и электроснабжения. В доме на Крестьянской, 3а те же работы запланированы в 2024 году.
Как объясняют в пресс-службе, межведомственная комиссия по признанию домов непригодными для проживания или аварийными должна осуществлять оценку и обследовать помещения. Осуществить такую оценку комиссия может или по заявлению правообладателей, или на основании заключения органов госнадзора.
При этом, чтобы вынести вопрос на заседании о признании дома аварийным, нужно предоставить много документов: заявление о признании дома аварийным, копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, и заявления, письма, жалобы жителей. Последнее — по желанию, но всё остальное обязательно.
Получается, что жители должны обратиться в специализированную организацию, которая проведет обследования. В документах комиссии также указано, что проводить эту оценку люди, которым не по карману новое жилье, должны за свой счет.
При этом Крестьянская улица включена в зону комплексного развития территории, которая была утверждена еще в 2009 году.
— На сегодняшний день мэрией города Новосибирска рассматривается вопрос о комплексном развитии вышеуказанной территории. Срок ее освоения пока не определен, — отметили в мэрии Новосибирска.
В общественную приёмную мэрии, по данным пресс-службы, обращений с жалобами на состояние домов не поступало.
Управляющая компания домов на улице Крестьянская — «МКС-Новосибирск». Корреспондент НГС направила запрос в компанию, но в установленный законом срок ответ не пришел.
АО «МКС-Новосибирск» образовано в декабре 2010 года. Управляющая компания — «Мой Коммунальный Стандарт». Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.
При этом компания попадала в новостные сводки: в прошлом году в ее офисе прошли обыски — правда, исполнительный директор компании объяснил это мусорной забастовкой.
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