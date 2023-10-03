Черная плесень захватывает здания: в Центральном районе разрушаются дома заводчан — жители боятся ходить по лестницам

Многие получили квартиры в этих домах от родителей, которые работали на заводах, другие переехали не так давно. Одна из жительниц в черном аккуратном пальто говорит, что приобрела квартиру в 2011 году.



— Мне сказали, мол, зачем ты сюда суешься, дом проблемный. Знакомая в ЖЭУ работала, всегда геморрой был. Я говорю, что у нас денег нет купить жилье, — объясняет сибирячка.



Самым сложным считают дом на Крестьянской, 1. Раньше в нем была бойлерная, поэтому тут более сыро, чем в других домах. Здесь живет Раиса Саидова, мама троих детей. Экскурсию по дому она начинает с подвала: черная крутая лестница, полутемень, удушливый запах и осыпающиеся стены — так выглядит подвал. Мы пройдемся и по остальным, и все они будут похожи и будут вызывать головокружение.