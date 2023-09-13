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Закрытие «народной толпы» у «Плехановского»: власти готовят документы на новый переход через железную дорогу

Расстояние от тропы до нового перехода - 700 метров

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Местные жители жалуются на неудобства прохода

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В мэрии Новосибирска начали готовить документацию, чтобы сделать безопасный переход через железнодорожные пути в районе улицы Светлая. Такое решение предлагают чиновники для жителей улицы Крестьянская, Партизанская, Селезнева вместо перекрытой «народной тропы» в районе железнодорожной станции «Плехановская».

В пресс-службе мэрии Новосибирска уточнили, что компания РЖД перекрыла «народную тропу» из-за случая травмирования на железнодорожных путях. Они будут закрыты до оборудования санкционированных и безопасных переходов.

Как рассказала редакции НГС местная жительница Раиса Саидова, когда на станции поставили забор, то детей пришлось водить в школу через улицу Ипподромскую. Корреспонденты НГС прошли часть пути вместе с мамой троих детей и другими жителями.

Чтобы дойти до улицы Ипподромской, жителям Крестьянской приходится обходить станцию вокруг. После легких дождей дорога превратилась в грязь, тропа была не освещена и на ней не было асфальта.

Дальше идет спуск, который, по словам Раисы, самый трудный. По крутой горке надо спуститься вниз - лестницы на этом пути нет. Дальше нужно выйти на улицу Ипподромскую, на которой, по словам местных жителей, нет безопасного тротуара.

На тропе, по которой теперь ходят школьники, много мусора и нет освещения

На тропе, по которой теперь ходят школьники, много мусора и нет освещения

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В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали, что еще летом было решено организовать централизованный пешеходный переход на 3341 километре ПК 6 перегона станции «Новосибирск-Главный» — станции «Новосибирск-Восточный». Этот переход, по словам властей, должен обеспечить пешеходную доступность жителей улиц Крестьянская, Партизанская, Селезнева, ЖК «Галактика» на улицу Николая Островского и к школе №122, детским садам №473, №491 и к станции «Плехановская». От старого перехода новый будет располагаться на расстоянии в 700 метров.

В 2023 году сотрудники МКУ «УДС» запланировали начало работ по подготовке документации. В это входит сбор исходных данных, определение стоимости выполнения проектно-изыскательских работ, определение начальной цены контракта. По плану мэрия разместит закупку в первом квартале 2024 года.

В официальном ответе мэрия предложила ходить жителям, отрезанным от станции «Плехановская» через путепроводы на улицах Ипподромская и Трикотажная.

В Алтайском крае на прошлой неделе 16-летнего подростка ударило током железной дороге. Он захотел сделать селфи.

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