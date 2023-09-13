Закрытие «народной толпы» у «Плехановского»: власти готовят документы на новый переход через железную дорогу

Как рассказала редакции НГС местная жительница Раиса Саидова, когда на станции поставили забор, то детей пришлось водить в школу через улицу Ипподромскую. Корреспонденты НГС прошли часть пути вместе с мамой троих детей и другими жителями.

Чтобы дойти до улицы Ипподромской, жителям Крестьянской приходится обходить станцию вокруг. После легких дождей дорога превратилась в грязь, тропа была не освещена и на ней не было асфальта.