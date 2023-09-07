Переход через пути на станции «Плехановская» перекрыли забором — по нему дети ходили в школу

В Новосибирске на станции «Плехановская» вчера, 6 сентября, поставили забор на «народной тропе» через железнодорожные пути. Раньше жители использовали этот проход, чтобы попасть в Плехановский жилмассив, где находятся школы, детские сады и магазины.
Как рассказали НГС новосибирцы, забор установили со стороны частного сектора, улиц Крестьянской и Партизанской.
По словам местной жительницы Раисы Саидовой, в школе на противоположной стороне от железной дороги учатся ее дети. Их всех нужно забирать в разное время. Альтернатива переходу через железные пути — улица Ипподромская. По словам Раисы, там ездит большой поток машин, а тротуаров и безопасного прохода нет.
— Нам придется идти по дороге, по которой ездят автомобили. Я вчера ждала ребенка на Кропоткина, чтобы понять, как идти. У нас на Крестьянской нет ни магазинов, ни детских садов, ни школ. А во сколько в школу выходить? В семь утра? — поделилась Раиса Саидова.
Местная жительница Елена добавила, что она ходила через пути в аптеку и магазины. У женщины больные ноги, и ей путь по Ипподромской пройти сложно.
— Сейчас мы никуда не можем пройти. Даже на станцию пройти не можем. Нам нужно выйти на Ипподромскую, проехать две остановки, и только тогда мы окажемся на станции. У меня предпенсионный возраст, больные ноги. Раньше я вышла, села на электричку и поехала на дачу. А сейчас люди не могут на работу попасть. Нас отсекли от цивилизации, — объяснила женщина.
Анастасия Харченко прислала в НГС фотографии, как сегодня,
— Мы на городской электричке ездим на работу. Как нам это делать теперь — загадка. Только идти по мосту, который по Ипподромской. Сегодня люди приехали на учебу и работу и вынуждены лезть через забор
Как рассказали в пресс-службе МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, переход через железнодорожные пути в необорудованном месте — это административное нарушение. Оно карается штрафом в 500 рублей.
— В нашем регионе, к сожалению, довольно часто случаются примеры смертельного травмирования. Люди не рассчитывают свои силы или идут в капюшонах и наушниках — пренебрежение правилами становятся смертельным, — объяснили в ведомстве.
Корреспонденты НГС направили запрос в мэрию и в Западно-Сибирское РЖД.
В конце весны 2022 года на одной из «народных троп» погибла