Переход через пути на станции «Плехановская» перекрыли забором — по нему дети ходили в школу

Местная жительница Елена добавила, что она ходила через пути в аптеку и магазины. У женщины больные ноги, и ей путь по Ипподромской пройти сложно.

— Сейчас мы никуда не можем пройти. Даже на станцию пройти не можем. Нам нужно выйти на Ипподромскую, проехать две остановки, и только тогда мы окажемся на станции. У меня предпенсионный возраст, больные ноги. Раньше я вышла, села на электричку и поехала на дачу. А сейчас люди не могут на работу попасть. Нас отсекли от цивилизации, — объяснила женщина.