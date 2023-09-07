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Тема дня«Народную тропу» через ж/д пути перекрыли забором
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Переход через пути на станции «Плехановская» перекрыли забором — по нему дети ходили в школу

Жители перелезают через ограждение

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Забор появился вчера днем

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В Новосибирске на станции «Плехановская» вчера, 6 сентября, поставили забор на «народной тропе» через железнодорожные пути. Раньше жители использовали этот проход, чтобы попасть в Плехановский жилмассив, где находятся школы, детские сады и магазины.

Как рассказали НГС новосибирцы, забор установили со стороны частного сектора, улиц Крестьянской и Партизанской.

По словам местной жительницы Раисы Саидовой, в школе на противоположной стороне от железной дороги учатся ее дети. Их всех нужно забирать в разное время. Альтернатива переходу через железные пути — улица Ипподромская. По словам Раисы, там ездит большой поток машин, а тротуаров и безопасного прохода нет.

— Нам придется идти по дороге, по которой ездят автомобили. Я вчера ждала ребенка на Кропоткина, чтобы понять, как идти. У нас на Крестьянской нет ни магазинов, ни детских садов, ни школ. А во сколько в школу выходить? В семь утра? — поделилась Раиса Саидова.

Местная жительница Елена добавила, что она ходила через пути в аптеку и магазины. У женщины больные ноги, и ей путь по Ипподромской пройти сложно.

— Сейчас мы никуда не можем пройти. Даже на станцию пройти не можем. Нам нужно выйти на Ипподромскую, проехать две остановки, и только тогда мы окажемся на станции. У меня предпенсионный возраст, больные ноги. Раньше я вышла, села на электричку и поехала на дачу. А сейчас люди не могут на работу попасть. Нас отсекли от цивилизации, — объяснила женщина.

Новосибирцы продолжают ходить по удобному и привычному пути. Даже если для этого нужно преодолеть препятствие

Новосибирцы продолжают ходить по удобному и привычному пути. Даже если для этого нужно преодолеть препятствие

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Анастасия Харченко прислала в НГС фотографии, как сегодня, 7 сентября, утром жители перебирались через забор, чтобы попасть на противоположную сторону.

— Мы на городской электричке ездим на работу. Как нам это делать теперь — загадка. Только идти по мосту, который по Ипподромской. Сегодня люди приехали на учебу и работу и вынуждены лезть через забор

Как рассказали в пресс-службе МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, переход через железнодорожные пути в необорудованном месте — это административное нарушение. Оно карается штрафом в 500 рублей.

— В нашем регионе, к сожалению, довольно часто случаются примеры смертельного травмирования. Люди не рассчитывают свои силы или идут в капюшонах и наушниках — пренебрежение правилами становятся смертельным, — объяснили в ведомстве.

Корреспонденты НГС направили запрос в мэрию и в Западно-Сибирское РЖД.

В конце весны 2022 года на одной из «народных троп» погибла 11-летняя девочка. Тогда заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому управлению Иван Пименов объяснил, что бороться с «народными тропами» тяжело и дыры в заборах появляются практически на следующий день.

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