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Взрыв газа на ЛинейнойФоторепортаж

Взорвавшийся дом на Линейной начали разбирать — 10 фото с места

Работы планируют закончить к 22 августа

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Взрыв газа на Линейной произошел утром 9 февраля. В результате обрушился подъезд, погибли 14 человек

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В Новосибирске начали разбирать дом на улице Линейной, 39, в котором в феврале произошел взрыв газа. Здание нельзя восстановить, поэтому его решили снести. Городские власти торопились со сносом, потому что на объекте фиксировали подвижки плит. Кроме того, в брошенные квартиры пытались проникнуть зеваки.

Работы, согласно паспорту объекта, начались в прошлом месяце. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, что происходит на месте 5 июля.

Жильцам, у которых пострадали квартиры, <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/24/72244964/" class="_" target="_blank">выплатили компенсации</a>

Жильцам, у которых пострадали квартиры, выплатили компенсации

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Подрядчиком сноса стало ООО «Эверест»

Подрядчиком сноса стало ООО «Эверест»

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Снос дома разделили на несколько этапов: сначала рабочие установили ограждение по периметру и обустроили временные дороги

Снос дома разделили на несколько этапов: сначала рабочие установили ограждение по периметру и обустроили временные дороги

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Во время второго этапа подрядчик усилил конструкции аварийного дома, чтобы исключить обрушение здания

Во время второго этапа подрядчик усилил конструкции аварийного дома, чтобы исключить обрушение здания

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Сейчас идет третий этап — разбор здания

Сейчас идет третий этап — разбор здания

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Последним этапом станет благоустройство территории, где стоял дом. Горожане предлагали <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/03/02/72101705/" class="_" target="_blank">разбить на его месте аллею памяти</a>

Последним этапом станет благоустройство территории, где стоял дом. Горожане предлагали разбить на его месте аллею памяти

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По делу о взрыве газа на Линейной <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2023/02/10/72049322/" class="_" target="_blank">арестовали</a> двух человек — Евгения Кавуна и Ирину Урбах. За несколько дней до трагедии они обходили квартиры и проверяли газовое оборудование

По делу о взрыве газа на Линейной арестовали двух человек — Евгения Кавуна и Ирину Урбах. За несколько дней до трагедии они обходили квартиры и проверяли газовое оборудование

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По версии следствия, незадолго до трагедии Кавун и Урбах меняли шланги плит, что привело к утечке газа

По версии следствия, незадолго до трагедии Кавун и Урбах меняли шланги плит, что привело к утечке газа

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Работы планируют закончить к <nobr class="_">22 августа</nobr>

Работы планируют закончить к 22 августа

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Трагедия на Линейной, 39 произошла в феврале. В результате обрушения подъезда погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.

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