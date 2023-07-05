Взорвавшийся дом на Линейной начали разбирать — 10 фото с места

В Новосибирске начали разбирать дом на улице Линейной, 39, в котором в феврале произошел взрыв газа. Здание нельзя восстановить, поэтому его решили снести. Городские власти торопились со сносом, потому что на объекте фиксировали подвижки плит. Кроме того, в брошенные квартиры пытались проникнуть зеваки.
Работы, согласно паспорту объекта, начались в прошлом месяце. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, что происходит на месте
Трагедия на Линейной, 39 произошла в феврале. В результате обрушения подъезда погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.