Взорвавшийся дом на Линейной начали разбирать — 10 фото с места

В Новосибирске начали разбирать дом на улице Линейной, 39, в котором в феврале произошел взрыв газа. Здание нельзя восстановить, поэтому его решили снести. Городские власти торопились со сносом, потому что на объекте фиксировали подвижки плит. Кроме того, в брошенные квартиры пытались проникнуть зеваки.