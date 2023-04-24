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Взрыв газа на Линейной

Жильцам 40 квартир после взрыва на Линейной выплатили деньги — здание скоро снесут

Всего на компенсации потратили 205 миллионов рублей

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Всего заключили 45 договоров о компенсации

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40 собственников квартир разрушенного взрывом газа доме на Линейной в Новосибирске получили компенсацию за утраченное жилье. На это потратили 205 миллионов рублей.

Мэр города Анатолий Локоть сообщил сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании, что заключили 45 договоров о компенсации. 40 жителям уже выплатили деньги, в общем объеме на 205 миллионов рублей.

— Работы продолжаются, сейчас проходит экспертиза на снос здания, планируем его снести в ближайшее время, — отметил Анатолий Локоть.

В середине марта журналисты НГС побывали на месте трагедии и посмотрели, как выглядит дом.

Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.

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