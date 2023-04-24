Жильцам 40 квартир после взрыва на Линейной выплатили деньги — здание скоро снесут

40 собственников квартир разрушенного взрывом газа доме на Линейной в Новосибирске получили компенсацию за утраченное жилье. На это потратили 205 миллионов рублей.
Мэр города Анатолий Локоть сообщил сегодня,
— Работы продолжаются, сейчас проходит экспертиза на снос здания, планируем его снести в ближайшее время, — отметил Анатолий Локоть.
В середине марта журналисты НГС побывали на месте трагедии и посмотрели, как выглядит дом.
Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.