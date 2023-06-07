freedom
СЕЙЧАС +35°С
Пробки 6/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняСибиряк исчез возле реки
Все новости
Все новости

Тополь и береза рухнули во время шторма под Новосибирском — фото с места ЧП

Деревья оборвали провода

689

Ветер повалил березы и тополя

Поделиться

В Бердске 7 июня во время шторма ветер повалил несколько деревьев. Как сообщили очевидцы в паблике «Авто Бердск», во время инцидента были повреждены провода.

— Тополь и береза рухнули на провода во время небольшого шторма. У дома Рогачева, 32 от упавшей березы провода не порвались, как это случилось на «Семи ветрах». Из-за нагрузки дерева на провода обрушился столб электроосвещения, — написал автор поста.

По словам читателя, на месте ЧП уже работают специалисты, которые восстанавливают электроснабжение.

Совсем скоро жару в Новосибирске сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели. По словам специалистов, в ближайшие дни ожидаются грозы, град и штормовой ветер до 23 м/с.

По теме

ШтормВетер повалил деревьяНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter