Тополь и береза рухнули во время шторма под Новосибирском — фото с места ЧП

В Бердске 7 июня во время шторма ветер повалил несколько деревьев. Как сообщили очевидцы в паблике «Авто Бердск», во время инцидента были повреждены провода.
— Тополь и береза рухнули на провода во время небольшого шторма. У дома Рогачева, 32 от упавшей березы провода не порвались, как это случилось на «Семи ветрах». Из-за нагрузки дерева на провода обрушился столб электроосвещения, — написал автор поста.
По словам читателя, на месте ЧП уже работают специалисты, которые восстанавливают электроснабжение.
Совсем скоро жару в Новосибирске сменят грозы и сильный ветер. Синоптики предупредили о непогоде, которая придет в конце рабочей недели. По словам специалистов, в ближайшие дни ожидаются грозы, град и штормовой ветер до 23 м/с.