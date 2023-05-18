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На Красном проспекте разрушили парковку, ради которой вырубили красивые ели. Восстанавливаем события по фото

Небольшой участок за 10 месяцев несколько раз поменял свой вид

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Сейчас площадка перед магазином выглядит вот так

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В Новосибирске на Красном разрушили парковку, ради которой в прошлом году срубили ели. В асфальте прорубили дыры и в них высадили новые деревья. Молодые елочки заметили читатели НГС в этом мае.

На небольшом пятачке возле здания на Красном проспекте, 218/2 за последние 10 месяцев — срубить старые ели, закатать всё в асфальт, без разрешения возвести павильон, вскрыть асфальт и посадить новые деревья.

НГС вспоминает хронологию событий.

10 августа 2022 года стало известно, что перед указанным зданием организовали парковку, оставив красивым здоровым елям крошечные клочки земли. Специалисты отмечали, что у растений закопали корневую шейку, что неминуемо приводило к медленной гибели деревьев. Со временем ели зачахли и стали аварийными.

Отправной точкой для возмущения горожан стало вот такое обращение с деревьями

Отправной точкой для возмущения горожан стало вот такое обращение с деревьями

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Новосибирцы сразу же уронили рейтинг «Пятерочки», полагая, что это именно магазин решил сделать себе парковку. Оказалось, что это не так.

В X5 Retail Group неоднократно отвечали редакции НГС, что лишь арендуют помещение в здании и не могут проводить никаких работ на земле, и не требовали для себя парковку.

Через две недели деревья выкорчевали. <b class="_">25 августа</b> о елях напоминали лишь кусочки земли без асфальта

Через две недели деревья выкорчевали. 25 августа о елях напоминали лишь кусочки земли без асфальта

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Прокуратура Новосибирской области не нашла нарушений в сносе деревьев. В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказывали, что индивидуальный предприниматель еще в июне 2022 года обратился в администрацию Центрального округа о выдаче разрешения на снос пяти елей и получил его. Вырубку признали законной, а площадку закатали в асфальт.

В феврале 2023 года на участке рядом с вырубленными елями начали возводить торговый павильон.

Начало строительства читатели НГС заметили в начале февраля

Начало строительства читатели НГС заметили в начале февраля

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В мэрии перечислили трех собственников с указанием договоров: ООО «Байт-Ариэль» (договор аренды от 22.03.2019-го № 125039), Березовский А. А. (договор аренды от 14.12.2021-го № 126910), Марков А. В. (договор аренды от 11.09.2020-го № 12622).

Среди трех собственников, которых перечислили в мэрии, есть бизнес депутата Заксобрания НСО.

Первый собственник — ООО «Байт-Ариэль», компания, принадлежащая депутату Законодательного собрания Александру Шпикельману. Он является председателем комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. По данным сервиса «Контур.Фокус», в учредителях — Александр Шпикельман с долей в 86,6% и Михаил Лифшиц. Доверительным управляющим от директора-депутата назначен Шпикельман Алексей Александрович. Только «Байт-Ариэль» получила чистую прибыль за 2021 год в 7,1 миллиона рублей. Еще два собственника — Березовский А. А. и Марков А. В. В мэрии не уточнили их ИНН.

<b class="_">В марте 2023 года</b> объект уже был готов

В марте 2023 года объект уже был готов

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Александр Шпикельман объяснял корреспонденту НГС, что его компания не принимала решение о сносе деревьев и строительстве павильона и не занимается вопросами по этому зданию. Прошедшей зимой в разговоре с корреспондентом НГС он попросил обращаться за комментариями через помощников. Редакция НГС отправила запрос.

В мэрии возведенную конструкцию у магазина признали незаконной — об этом власти сообщали в марте 2023 года.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто провел озеленение и какая судьба ждет возведенный павильон.

Вырубка деревья ради парковки часто становится причиной конфликта в Новосибирске. Например, в ноябре 2022 года жители улицы 1905 года вызвали полицию из-за спиленных деревьев.

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МагазинЕлиОзеленениеКрасный проспектПарковка
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