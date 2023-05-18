На Красном проспекте разрушили парковку, ради которой вырубили красивые ели. Восстанавливаем события по фото

Новосибирцы сразу же уронили рейтинг «Пятерочки», полагая, что это именно магазин решил сделать себе парковку. Оказалось, что это не так.



В X5 Retail Group неоднократно отвечали редакции НГС, что лишь арендуют помещение в здании и не могут проводить никаких работ на земле, и не требовали для себя парковку.