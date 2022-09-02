Прокуратура проверила сруб елей на месте парковки у «Пятерочки» в Новосибирске
Оказалось, что городу уже возместили ущерб в 151 тысячу рублей
Прокуратура Новосибирской области не нашла нарушений во время проверки вырубки елей возле магазина «Пятерочка» по улице Красный проспект, 218/2. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на вырубку, а индивидуальный предприниматель выплатил восстановительную стоимость за снос елей.
Прокуратура Заельцовского района на запрос НГС о вырубке елей по улице Красный проспект, 218/2 сообщила, что 27 июня индивидуальный предприниматель Березовский обратился в администрацию Центрального округа о выдаче разрешения на снос пяти елей по улице Красный проспект, 218/2.
Исполняющий обязанности главы администрации направил заявление в мэрию, где 10 августа выдали разрешение на снос хвойных деревьев. Ущерб по сносу елей оценили в 151 198 рублей и 50 копеек.
— Согласно платежному поручению от 10 августа индивидуальным предпринимателем Березовским восстановительная стоимость за снос деревьев оплачена в полном объеме. Затем на основании разрешения осуществлен им снос указанных деревьев, — сообщили в прокуратуре.
В документе прокуратуры Заельцовского района сообщается, что должностные лица администрации округа закон не нарушили, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено.
Напомним, что сначала вокруг хвойных деревьев по улице Красный проспект, 218/2 появился асфальт для новой парковки, где они начали медленно погибать. Через некоторое время ели срубили, что возмутило жителей города, которые оставляли гневные отзывы в 2ГИС о магазине «Пятерочка».
Пресс-служба X5 Group, которой принадлежит сеть магазинов, предоставила по ситуации следующий комментарий:
— «Пятерочка» является арендатором объекта, на прилегающей территории которого была осуществлена по инициативе собственника земли вырубка деревьев. Более того, в рамках договора аренды мы не имеем права совершать какие-либо действия с деревьями на прилегающей территории. Обеспокоившись ситуацией, мы связались с собственником, и он предоставил документы, согласно которым на сруб елей было получено разрешение от департамента земельных и имущественных отношений города, так как деревья находились в аварийном состоянии и могли потенциально принести ущерб людям.
Недавно мы писали о том, что в Нарымском сквере в Новосибирске срубили 70 старых, сухостойных деревьев.