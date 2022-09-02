Прокуратура проверила сруб елей на месте парковки у «Пятерочки» в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области не нашла нарушений во время проверки вырубки елей возле магазина «Пятерочка» по улице Красный проспект, 218/2. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на вырубку, а индивидуальный предприниматель выплатил восстановительную стоимость за снос елей.



Прокуратура Заельцовского района на запрос НГС о вырубке елей по улице Красный проспект, 218/2 сообщила, что 27 июня индивидуальный предприниматель Березовский обратился в администрацию Центрального округа о выдаче разрешения на снос пяти елей по улице Красный проспект, 218/2.